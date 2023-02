Pronostici Formula 1, si avvicina l’inizio della stagione 2023 di F1 ed ancora una volta sono Max Verstappen e la Red Bull a partire davanti a tutti nelle quote antepost e secondo gli analisti. Vediamo le quote, il calendario completo ed alcuni consigli per le scommesse.

Pronostici Formula 1: Max Verstappen favorito per il tris

I bookmakers anche nel 2023 favoriscono Max Verstappen per la vittoria del titolo piloti di Formula 1. Sarebbe il tris per l’olandese che però dovrà come sempre fare i conti con la voglia di riscatto della Mercedes e di Lewis Hamilton per cui passano gli anni inesorabilmente. Ancora staccato invece Charles Leclerc che dovrà tornare a far rampare il cavallino di Maranello che ha faticato negli ultimi anni.

Come sempre saranno importanti le seconde guide e qui i bookmakers hanno le idee chiare su chi sia la spalla più valida, quella di Mercedes con George Russell @9 di quota mentre in Ferrari con Carlos Sainz e in Red Bull con Sergio Perez si sale @26 volte la posta.

Red Bull @1.90 dominante anche per il titolo costruttori, con la Mercedes @2.37 e la Ferrari anche in questo caso a fare da terzo incomodo @5.50.

Pronostici Formula 1: le altre scuderie

Dietro la McLaren @126.00 sembra poter ambire solo al testa a testa con Alpine @126.00 per la quarta forza del mondiale. Novità da ambo le parti, con gli inglesi che confermano Lando Norris e inseriscono il rookie Oscar Piastri, per una doppia molto giovane e di talento, i francesi confermano Esteban Ocon e chiamano Pierre Gasly a sostituire Alonso.

Non si tratta certamente di un ritiro per Fernando Alonso che anche nel 2022 ha dimostrato di essere ancora affamato e competitivo ai massimi livelli. Lo spagnolo riparte dalla Aston Martin @351.00, al fianco di Lance Stroll. La monoposto inglese, per potenziale, dovrebbe giocarsela con l’Alfa Romeo @351.00 che ha confermato la coppia Valtteri Bottas, Guanyu Zhou.

Potrebbe essere una stagione interlocutoria e di calo per AlphaTauri @501.00 con Yuki Tsunoda e il rookie Nick De Vries, mentre le due monoposto più attardate sono anche nel 2023 la Haas @1001.00 (che punta su una coppia di veterani con Kevin Magnussen e il ritorno di Niko Hulkenberg) e la Williams @2001.00 con Alexander Albon e con l’ultimo esordiente di questa stagione F1, Logan Sargeant.

Calendario Completo F1 2023

3-5 marzo Bahrain Sakhir

17-19 marzo Arabia Saudita Gedda

30 marzo-2 aprile Australia Melbourne

28-30 aprile Azerbaijan* Baku

5-7 maggio Miami Miami

19-21 maggio Emilia Romagna Imola

26-28 maggio Monaco Monte Carlo

2-4 giugno Spagna Montmeló

16-18 giugno Canada Montréal

30 giugno-2 luglio Austria* Spielberg

7-9 luglio Gran Bretagna Silverstone

21-23 luglio Ungheria Mogyoród

28-30 luglio Belgio* Spa-Francorchamps

25-27 agosto Olanda Zandvoort

1-3 settembre Italia Monza

15-17 settembre Singapore Marina Bay

22-24 settembre Giappone Suzuka

6-8 ottobre Qatar* Lusail

20-22 ottobre Stati Uniti* Austin

27-29 ottobre Città del Messico Città del Messico

3-5 novembre San Paolo* Interlagos

16-18 novembre Las Vegas Las Vegas

24-26 novembre Abu Dhabi Yas Marina

