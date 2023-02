Pronostici NBA 2022-23. La grande pallacanestro americana è arrivata al giro di boa della regular season. Di rientro dall’All Star Game andiamo a vedere gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale del titolo, l’anello NBA che secondo gli esperti andrà nelle mani dei Boston Celtics.

Pronostici NBA 2022-23: Boston Celtics ancora favoriti, ma occhio ai Suns con KD

I Boston Celtics rimangono la squadra da battere per il titolo 2022-23 di Basket NBA, anche se la trade deadline, il mercato, che ha regalato Kevin Durant ai Phoenix Suns, avvicina molto la franchigia dell’Arizona a quella del Massachusset. Ci sono poi sempre da considerare i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo.

Pronostici NBA 2022-23: possibili sorprese

I Denver Nuggets @8.00 sono più che una possibile sorpresa, con questo Jokic (come vedremo dopo) sono una contender bella e buona. A Est potranno dire la loro i Philadelphia 76ers @13.00 mentre ad Ovest ci sono almeno 3 squadre che possono inserirsi nell’affare: i LA Clippers @13.00 (con Kawhi Leonard finalmente recuperato), i Memphis Grizzlies @15.00 (con Ja Morant possono puntare in alto) e anche i Golden State Warriors @18.00 (al momento senza Stephen Curry, ma parliamo sempre dei campioni in carica).

I Dallas Mavericks @18.00 hanno fatto uno dei colpi di mercato più importanti con l’arrivo di Kyrie Irving, ma molti analisti rimangono dubbiosi, specialmente sulle difficoltà difensive di cui i Mavs potrebbero risentire nella seconda parte di stagione.

Interessanti i Cleveland Cavaliers @20.00 che mantengono una delle migliori difese, una coppia nel frontcourt di livello con Allen e Mobley, ma una stella come Mitchell, affiancata da Garland, nel backcourt. Il mio caffè a quota alta lo gioco sui Cavs, e non certo sui LA Lakers @33.00 che hanno migliorato nel mercato (se non altro sbarazzandosi di Westbrook), ma sono molto dipendenti dalle condizioni fisiche, sempre precarie, di Anthony Davis, e partono con l’handicap di una pessima prima parte di stagione.

Premi individuali, Paolo Banchero ha il rookie dell’anno in mano

Diamo un occhio anche ai Premi Individuali, iniziando dal titolo più blasonato, l’MVP che secondo i bookmakers andrà per la terza volta consecutiva a Nikola Jokic @1.35 che ha prima ha agganciato e poi staccato nettamente, a forza di triple doppie, Joel Embiid @5.00 (che potrebbe chiudere per l’ennesima volta come secondo in questa corsa) e Giannis Antetokounmpo @7.50. Sono saliti in doppia cifra Luka Doncic @12.00 (che ora dovrà spartire il gioco con Irving) e Jayson Tatum @15.00.

Il nostro Paolo Banchero @1.10 domina invece la lavagne per il Rookie of the Year su Benedict Mathurin @8.00 ben lontano. Sembra segnato anche il titolo di Miglior Difensore con Jaren Jackson Jr @1.55 davanti a Brook Lopez @5.00 e a Bam Adebayo @7.50.

La partenza di Russell Westbrook @12.00 dai Lakers (verso i Clippers) lo allontana dal 6° Uomo dell’anno dove ora domina Malcolm Brogdon @1.57 su Norman Powell @4.00 e Tyrese Maxey @4.75. Aria di Celtics anche per l’Allenatore dell’anno dove troviamo Joe Mazzulla @2.75 davanti a Michael Brown @3.20 e a Michael Malone @3.75.

Infine il Giocatore più Migliorato dove si è riaccesa la corsa dopo che il titolo sembrava già in mano a Shai Gilgeous Alexander @2.20 che ora si trova tallonato da Lauri Markkanen @2.25, con Jalen Brunson @4.25 poco più indietro. Per altri approfondimenti segui BettingManiac, la casa degli sport americani.