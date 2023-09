Pronostici Champions League 1a giornata. Milan-Newcastle aprono le danze della nuova stagione della massima competizione di calcio della UEFA. Tutto sulle 4 italiane impegnate, con analisi, statistiche probabili formazioni e consigli per le scommesse su Milan-Newcastle, Lazio-Atletico Madrid, Braga-Napoli e Real Sociedad-Inter.

Pronostici Champions League 1a giornata: Milan-Newcastle

Il Milan non si presenta di certo bene a questo esordio della 1° giornata della fase a gironi di Champions League 2023-24, dopo il 5-1 rimediato nel derby di sabato contro l’Inter. I rossoneri affronteranno a San Siro il Newcastle dell’ex Tonali nel match valido per il gruppo F, in cui sono inserite anche Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund.

La sfida sarà una prima assoluta tra Milan e Newcastle e i rossoneri hanno un bilancio negativo contro formazioni (11 vittorie, 12 pareggi e 19 sconfitte).

Rispetto alla formazione che ha perso il derby, Stefano Pioli dovrebbe lasciare in panchina Kjaer in favore di Tomori. Howe, invece, deve decidere se schierare Tonali dal 1’, dopo averlo lasciato in panchina per 90’ in campionato per un problemino fisico.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. All. Howe

Pronostici Champions League 1a giornata: Lazio-Atletico Madrid

Martedì 19 settembre si gioca anche Lazio-Atletico Madrid. I biancocelesti scenderanno in campo all’Olimpico per il primo match del gruppo E contro l’Atletico Madrid (nello stesso raggruppamento anche Feyenoord e Celtic) di Diego Simeone. Per il Cholo sarà un ritorno a casa, visto che tra il 1999 e il 2003 ha collezionato 136 presenze con la maglia dei capitolini.

La Lazio dovrà cancellare il ko in casa della Juventus in campionato, mentre i Colchoneros sono reduci da un tonfo in casa del Valencia. Sarà il 5° incrocio tra le due formazioni in competizioni Uefa: Lazio e Atletico si sono infatti incrociate 4 volte in Europa League e il bilancio è dalla parte degli spagnoli con 2 successi a 1 (1 pareggio).

Dopo la sconfitta in campionato Maurizio Sarri potrebbe fare qualche cambio, soprattutto a centrocampo con Guendouzi e Rovella, mentre è confermato Luis Alberto, così come il tridente offensivo. Simeone dovrebbe andare colò 3-5-2, e le due punte sarebbero l’ex juventino Morata e il francese Griezmann. De Paul in cabina di regia, anche se non è al meglio così come il difensore Soyunco.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Hermoso, Savic; Molina, Barrios, De Paul, Saul, Samuel Lino; Griezmann, Morata. All. Simeone

Pronostici Champions League 1a giornata: Braga-Napoli

Il Napoli debutterà in Champions League mercoledì 20 settembre alle ore 21:00in casa del Braga. I partenopei sono inseriti nel gruppo C con anche Real Madrid e Union Berlino. Sulla carta i lusitani partono sfavoriti e nel weekend è arrivata anche la seconda sconfitta in campionato contro la Farense.

Artur Jorge dovrebbe schierare il suo Braga con il 4-2-3-1 e Abel Ruiz sarà il terminale offensivo, con Horta, Pizzi e Bruma a supporto. Vitor Carvalho e Al-Musrati a centrocampo. Dopo aver provato il 4-2-3-1 a gara in corso a Marassi (nel deludente pareggio trovato in extremis), Rudi Garcia potrebbe riproporlo anche in Portogallo, con Raspadori ad agire alle spalle di Osimhen.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, José Fonte, Niakaté, Marin; Vitor Carvalho, Al-Musrati; Ricardo Horta, Pizzi, Bruma; Abel Ruiz. All. Artur Jorge

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka; Zielinski, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen. All. Garcia

Pronostici Champions League 1a giornata: Real Sociedad-Inter

Real Sociedad-Inter, in programma mercoledì 20 settembre alle 21:00 vede i nerazzurri navigare col vento in poppa visto che hanno iniziato la stagione alla grande, a punteggio pieno in Serie A, con 13 gol fatti e uno solo subito. Insomma, in questo gruppo D, in cui ci sono anche Salisburgo e Benfica, l’Inter si presenta da favorita assoluta per il primo posto. Mai sottovalure però gli impegni di coppa, soprattutto in trasferta e soprattutto contro la squadra di Alguacil, che corre tanto ed è molto propositiva.

Alguacil non dovrebbe discostarsi dal suo collaudato 4-3-3, con il tridente composto da Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. Simone Inzaghi, invece, potrebbe cominciare con le rotazioni ragionate: Pavard in difesa e Frattesi insidia uno tra Barella e Mkhitaryan. In attacco dovrebbe toccare ancora alla coppia formata da Lautaro e Thuram.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Muñoz; Merino, Zubimendi, Méndez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. All. Alguacil

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. S.Inzaghi

Programma completo prima giornata UEFA Champions League 2023-24 e scommesse

1a GIORNATA CHAMPIONS LEAGUE (MARTEDI)

19.09. 18:45 Milan-Newcastle

19.09. 18:45 Young Boys-RB Lipsia

19.09. 21:00 Barcellona-Antwerp

19.09. 21:00 Feyenoord-Celtic

19.09. 21:00 Lazio-Atletico Madrid

19.09. 21:00 Manchester City-Stella Rossa

19.09. 21:00 Paris SG-Dortmund

19.09. 21:00 Shakhtar-FC Porto

1a GIORNATA CHAMPIONS LEAGUE (MERCOLEDI)

20.09. 18:45 Galatasaray-FC Copenhagen

20.09. 18:45 Real Madrid-Union Berlino

20.09. 21:00 Arsenal-PSV

20.09. 21:00 Bayern-Manchester Utd

20.09. 21:00 Benfica-Salzburg

20.09. 21:00 Braga-Napoli

20.09. 21:00 Real Sociedad-Inter

20.09. 21:00 Siviglia-Lens

La nostra scommessa in multipla a quota @5.50.

Milan-Newcastle: X PRIMO TEMPO (2.20)

Braga-Napoli: 2 (1.80)

Real Sociedad-Inter: X2 (1.40)