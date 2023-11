Si conclude il Gruppo D di qualificazione a Euro 2024, martedì 21 novembre 2023, alle ore 20.45 con il match tra Galles e Turchia e in contemporanea Croazia-Armenia. Il Galles deve vincere e sperare che la Croazia perda per qualificarsi. Pronostico Galles-Turchia, quote scommesse del 21/11/2023.

Lo stato di forma delle due nazionali?

La nazionale di casa del Galles, ha perso una grande occasione per qualificarsi ai campionati di calcio europei di Germania 2024, con il pareggio esterno nell’ultimo turno giocato, 2 a 2 in Armenia.

Ora alla squadra allenata da Mister Robert Page, non basterà più vincere in casa contro la Turchia, ma deve sperare che la Croazia non batta in casa l’Armenia per qualificarsi.

La Turchia, allenata dal nostro Vincenzo Montella, arriva in Galles già qualificata per Euro 2024 e reduce da una striscia di 4 vittorie e un pareggio, ottenuto in casa contro l’Armenia per 1 a 1.

Le probabili formazioni di Galles-Turchia

GALLES (3-4-2-1): Ward; Lockyer, Rodon, Davies; Roberts, J. James, Ampadu, Williams; Johnson, Wilson; Moore.

TURCHIA (4-3-3): Altay; Celik, Bardakci, Kabak, Kadioglu; Akbaba, Ozcan, Yuksek; Akturkoglu, Yilmaz, Yildiz.

Dove vederla in TV

Galles-Turchia sarà trasmessa, in diretta su SKY, martedì 21 novembre dalle ore 20:45.

Quote offerte per Galles-Turchia di Euro 2024

Galles favorito per la vittoria nel match casalingo contro la Turchia, secondo le quote offerte dai principali bookmaker che operano in Italia.

Segno 1 bancato vincente a quota 2.15 su AdmiralBet e a quota 2.20 su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.60, la vittoria esterna inserita in lavagna quote a 3.25.

Pronostico per questa partita di Euro 2024

Il Galles ha un solo risultato utile, la vittoria e sperare che la Croazia non vinca in casa contro l’Armenia. La Turchia non ha nulla da chiedere, ma potrebbe giocare comunque una partita aperta.

Pronostico GOL SI offerto a quota 1.70 su Unibet e a quota 1.75 su MarathonBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-0 / 2-0