Per la tredicesima giornata di Serie A, sabato 25 novembre 2023, alle ore 20.45, allo Stadio San Siro di Milano, il Milan ospita la Fiorentina. Pronostico Milan-Fiorentina, big match di Serie A del 25/11/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e il possibile risultato esatto finale.

Lo stato di forma delle due squadre?

Il Milan, arriva a questo match casalingo valido per la tredicesima giornata di campionato in Serie A, terzo in classifica con 23 punti, staccato di 8 punti dall’Inter capolista.

La squadra allenata da Mister Stefano Pioli, nelle ultime 4 giornate di campionato giocate, ha raccolto solo 2 punti, con due pareggi, l’ultimo per 2 a 2 a Lecce e due sconfitte.

La Fiorentina arriva a Milano, quinta in classifica con 20 punti, a pari merito con l’Atalanta. Nell’ultima giornata di Serie A giocata, prima della pausa nazionali, i viola hanno vinto in casa per 2 a 1 contro il Bologna.

Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Jovic, Okafor. All. Stefano Pioli.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Nzola. All. Vincenzo Italiano

Dove vederla in TV

Inter-Frosinone sarà trasmessa, in diretta su DAZN e su SKY, domenica 12 novembre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmaker per Milan-Fiorentina

Il Milan parte con il favore delle quote nel match casalingo contro la Fiorentina.

La vittoria interna dei rossoneri è giocata quota 1.95 su Sisal e a quota 2 su Marathonbet. Il pareggio è bancato a quota 3.40, mentre la vittoria esterna della Fiorentina è pagata 4 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Serie A

Il Milan deve vincere dopo 4 giornate in cui a raccolto solo 2 punti e rilanciarsi nella corsa ad un posto nella prossima Champions League. La Fiorentina arriva a Milano per portare a casa almeno un punto.

Pronostico 1+ ove 1.5, offerto a quota 2.50 sia su Unibet che su AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 1-1 / 2-0