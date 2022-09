Tornei Poker Online: Andreacigna vince anche il Super Sunday

Tornei Poker Online 27 settembre 2022. Andiamo a vedere anche gli eventi domenicali che si sono conclusi nelle altre poker room come iPoker, 888 e People’s Poker.

Andrea “Andreacigna” Pini vince anche su People’s Poker

In questi ultimi giorni Andrea “Andreacigna” Pini è stato uno dei protagonisti della giornata finale di Galactic Series Afterparty, e lo abbiamo visto in questo articolo, ma si è ripetuto anche sul circuito People’s Poker, incassando il domenicale, il Super Sunday per una prima moneta da €3.045, dopo aver battuto 471caperlan che si accontenta di €2.174.

Tornei Poker Online 27 settembre: Colpo Grosso per Brazilero84

Su 888poker si è giocato il Colpo Grosso del lunedì con 55 entries e un prizepool da €8.200. La vittoria va a Brazilero84 che incassa €2.870 dopo aver superato _RunAway_ e poi c’è il regular Blissey94 a completare il podio.

Tornei Poker Online 27 settembre: Explosive PKO per Gi4comoB3llo

Si è concluso anche il domenicale di iPoker, l’Explosive PKO che è stato vinto da Gi4comoB3llo e che gli ha permesso di incassare €5.651 di prima moneta + €4.990 di taglie. In 2° posizione jiren1988.