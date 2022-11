Tornei Poker Online 8 Novembre 2022, si sono conclusi i tornei domenicali su iPoker e People’s Poker ma continuano anche i KO Games su 888 con un altra vittoria eccellente, quella di tostovip. Hold4PlzHold4 sfiora un altra vittoria su Party.

Tornei Poker Online 8 Novembre 2022: su iPoker vince 3BeTxRiDeRe

Iniziamo dal iPokerRoyal PKO che si è concluso e la vittoria è andata a 3BeTxRiDeRe che ha messo in fila un field di 524 entries guadandosi la fetta grande del prizepool arrivato a €92.748 (su 80K garantiti). Per il vincitore c’è una prima moneta di €7.362 e ben €8.738 di taglie. Al runner up Pasemal73 vanno 8.288 euro totali circa.

Tornei Poker Online 8 Novembre 2022: a stai_soft il Super Sunday

Il Super Sunday di People’s Poker riprendeva con 52 players left al final day, ancora lontani dai premi (23 ITM). Alla fine la vittoria se l’è meritata stai_soft che incassa 2.942 euro dopo aver battuto il regular mlupin89 che si accontenta di 1.510 euro. In 6° posizione PowPow93 che iniziava il final day da chipleader.

Tornei Poker Online 8 Novembre 2022: su 888 continuano i KO Games, vittoria per tostovip

Passiamo ad 888poker dove continuano i KO Games e ieri si è giocato l‘evento #5 PKO Deep turbo. Dopo la vittoria di quartuno all’evento inaugurale di questa serie di tornei, anche questo mtt è stato vinto da un reguilar di 888, tostovip che ha battuto un field da 64 giocatori incassando un totale di €2.638 tra piazzamento e taglie mentre al runner up Gullnuts8 (altro nickname noto su 888) vanno €2.179 complessivi. Piazzamento in 6° posizione anche per OMGrafiki.

Gli altri tornei del lunedì

Torniamo su iPoker dove la settimana inizia sempre con il Lunedì Deep da €12.500 garantiti, ma il montepremi arriva a €15.417 grazie a 876 iscritti e la vittoria da quasi 3K va a Losh1pp1colcos0 che batte laccalappianana all’head up finale. Completa il podio asuportu.

Infine il The Gladiator su Partypoker con 58 iscritti e il migliore è Getlucky93 per €415+€587 mentre in 2° posizione c’è Cabbue24. Da segnalare Hold4PlzHold4 che dopo aver vinto per la 3° volta il domenicale di Party ha sfiorato la vittoria anche al torneo del lunedì.