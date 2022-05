Poker live – E’ andato a Chris Brewer, che ha battuto in heads up Mike Watson, l’Evento #3 delle Triton Poker Series di Madrid. Intanto si è giocato anche il Day1 dell’Evento #4, dove ha brillato Tom ‘Durrrr’ Dwan.

Poker live: Chris Brewer batte Mike Watson e vince l’Evento #3 delle Triton Series

Ma iniziamo dal torneo che si è appena chiuso, lo Short Deck Ante-Only da 20.000 euro di buy in (62 entries per oltre 1,2 milioni di euro in prize pool).

Alla fine i 372.000 euro del bottino se li è messi in tasca uno scatenato Chris Brewer che ha ha superato in heads up il campionissimo canadese Mike Watson, andato a premio per quasi 270.000 euro.

Sul podio è salito pure il britannico Rob Yong, terzo per 173.600 euro, mentre si è arreso proprio sul più bello il poker pro irlandese Max Silver, quarto classificato per 131.500 euro.

Ecco, nel dettaglio, il pay out ufficiale dell‘Evento #3 delle Triton Poker Series di Madrid:

1. Chris Brewer, USA – €372.000

2. Mike Watson, Canada – €269.100

3. Rob Yong, UK – €173.600

4. Max Silver, Ireland – €131.500

5. Webster Lim, Malaysia – €101.700

6. Devan Tang, Hong Kong – €79.300

7. Tom Dwan, USA – €63.200

8. Winfred Yu, Hong Kong – €49.600

Triton Poker Series Madrid: Tom Dwan vola nell’Evento #4, ‘Durrrr’ è secondo con 13 left!

E passiamo all’Evento #4, lo Short Deck Ante-Only da 25.000 euro di buy in, che nel suo flight d’apertura ha registrato il passaggio al Day2 di 13 giocatori unici sulle 68 entries totali (1.700.000 euro di montepremi).

Al momento c’è in testa il player di Hong Kong, Ryan Yum, che grazie ad uno stack da 4.405.000 chips è riuscito a tenere a bada il comunque ottimo Tom ‘Durrrr’ Dwan (Foto Copertina), che ha chiuso con quasi 3,4 milioni. Tra i promossi troviamo anche Jason Koon, quinto con 1.705.000, ed il fenomeno degli High Stakes online Rui Cao, sesto con 1.360.000 chips.

Chipcount 13 Left

1. Ryan Yum, Hong Kong – 4.405.000

2. Tom Dwan, USA – 3.395.000

3. Kenneth Kee, Singapore – 2.085.000

4. Richard Yong, Malaysia – 2.085.000

5. Jason Koon, USA – 1.705.000

6. Rui Cao, France – 1.360.000

7. Choon Tong Siow, Malaysia – 1.025.000

8. Wai Kin Yong, Malaysia – 945.000

9. Michael Soyza, Malaysia – 945.000

10. Santi Jiang, Spain – 850.000

11. Chris Brewer, USA – 635.000

12. Isaac Haxton, USA – 565.000

13. Ivan Leow, Malaysia – 425.000