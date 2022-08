Poker live, Rozvadov – Archiviato, con la super prova del turco Salih Oezdemir, il terzo fight dell’Euro Poker Million. Bene gli italiani Stefano Mazzaferro e Gianluca Cammarata, entrambi entrati nel gruppo dei promossi.

Poker live, EPM: Oezdemir da paura, nei Top Ten Mazzaferro e Cammarata

E’ stato contrassegnato dal dominio assoluto di Salih Oezdemir il Day1C dell’Euro Poker Million da 490 euro di buy in e da ben 1 milione di euro in prize pool garantito (sono inclusi anche 12 ticket da 10.350 euro per l’accesso immediato al Main Event delle WSOP Europe 2022 di novembre).

Il turco ha sbaragliato letteralmente la concorrenza (113 le entries totali) ed ha staccato il secondo, l’azzurro Stefano Mazzaferro, di circa 1,8 milioni di chips. Un gap davvero incredibile, che fotografa chiaramente l’andamento del flight.

Detto questo, va reso comunque merito a Mazzaferro, di aver resistito e chiuso in testa al gruppo dei “normali”. E’ andato bene anche Gianluca Cammarata, quinto a fine giornata con 534.000 chips.

Niete da fare invece per gli altri 2 italiani Andrea Serafini e Fabio Gamba che si sono consolati con un in the money da 700 euro.

Questi, nel dettaglio, i 12 player promossi al Day2 attraverso il Day1C:

1. SALIH OEZDEMIR – 2.401.000

2. STEFANO MAZZAFERRO – 674.000

3. SAMIR TAOUFIK ABID – 623.000

4. KIM JUSTIN PATRIC ECKNER – 547.000

5. GIANLUCA CAMMARATA – 534.000

6. PAPALEA – 459.000

7. MARIJUS VAIGINAS – 442.000

8. JAN GEORGIOS JØRGENSEN – 330.000

9. DORON LAVI – 267.000

10. RIADH BEN FARHAT – 212.000

11. EMERIC FARKAS – 145.000

12. EVANGELOS VETTAS – 93.000

Euro Poker Million, oggi il Day1D e il Day1E

Intanto è già partito il quarto flight mentre il quinto starterà sempre oggi ma alle ore 18:00. Per tutti gli aggiornamenti sull’Euro Poker Million, del King’s Casino & Resort di Rozvadov, restate sintonizzati con la nostra home.

