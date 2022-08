Poker live, oggi inizia la nuova stagione ISOP. Tra 2 giorni parte il WPT Legends of Poker

Poker live 2022 – Starta oggi, con il Day1A del Main Event, la new season dell’Italian Series of Poker. Comincerà invece tra 2 giorni l’atteso World Poker Tour Legends of Poker.

Poker live, a Nova Gorica scatta l’ISOP Season 2022-2023

“Shuffle up and deal” vicinissimo per la nuova stagione dell’Italian Series of Poker (ISOP). Alle ore 19 scatterà infatti il primo Main Event con il Day1A. Il buy in sarà di 250 euro ma salirà fino ad arrivare ai 400 euro dell’ultimo flight, il Day1D, previsto per sabato 27 agosto alle ore 18.

Ma non ci sarà solo il Main ad attirare le attenzioni dei tanti appassionati che voleranno al Perla di Nova Gorica, in programma ci sono anche diversi Side Event, tra cui quelli dedicati al Pot Limit Omaha.

Ecco il palinsesto completo, vi ricordiamo che la manifestazione si chiuderà lunedì 29 agosto:

WPT Legends of Poker, sabato 27 Agosto il Day1A

Dall’altra parte del mondo, esattamente in California, è intanto quasi tutto pronto per il “go” del World Poker Tour Legends of Poker di Bell Gardens.

Il torneone, che rappresenta uno dei punti di forza del WPT, comincerà sabato 27 Agosto. In questo caso il buy in sarà più corposo, ben 5.250 dollari ($4.850 + $250 + $150), ma per un montepremi garantito da 2,5 milioni di dollari.

Queste le date ufficiali:

Sabato 27 Agosto, ore 12:00: Day 1A

Domenica 28 Agosto, ore 12:00: Day 1B

Lunedì 29 Agosto, ore 12:00: Day 1C

Martedì 30 Agosto, ore 12:00: Day 2

Mecoledì 31 Agosto, ore 12:00: Day 3

Giovedì 1 Settembre, ore 1PM (live-streamed Final Table): Day4

Per tutte le news e gli aggiornamenti sul poker live restate sintonizzati con la nostra home…