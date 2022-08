Euro Poker Million: 358 entries nel doppio flight, passano Balla e Labarile

Euro Poker Million, Rozvadov – Numeri davvero buoni per il Day1D e il Day1E. In tutto sono state 358 le entries con 37 player unici che sono riusciti a centrare l’agognato pass, 2 di questi sono italiani.

Euro Poker Million: Hofmann on fire nel Day1D, Bellini out ma a premio

Partiamo dal quarto flight che è stato contrassegnato da 191 ingressi totali e dal passaggio al Day2 di appena 20 giocatori. Il più bravo è stato il tedesco Daniel Hofmann che ha chiuso la giornata con uno stack da oltre 1,2 milioni di chips. Sono andati alla grande anche l’israeliano Yossi Dayan e l’altro tedesco ‘PLAYER ONE’, entrambi sopra il milione.

Niente da fare invece per l’italiano Giovanni Bellini che è stato purtroppo eliminato in 23esima posizione, ad un passo dalla qualificazione al Day2. Per lui è arrivato comunque un in the money da 700 euro.

Ecco, nel dettaglio, i Top Ten di questo flight:

1. DANIEL WALTER HOFMANN – 1.285.000

2. YOSSI DAYAN – 1.116.000

3. PLAYER ONE – 1.059.000

4. HAKIM BOUTOUAL – 947.000

5. RADU PITIC – 840.000

6. ANTON WLASOW – 700.000

7. MERT IRMAK – 641.000

8. MANFRED KURT HAMMER – 601.000

9. SILVIU BALTATEANU – 455.000

10. MACIEJ LUDWIK KONDRASZUK – 448.000

Balla e Labarile al Day2, ottimo Benamarain

E passiamo al Day1E che ha registrato 167 entries con 17 “superstiti”. In questo caso il posto da chipleader è stato occupato dal francese Lakhdar Benamara.

Il player di Bessancourt ha accumulato più di 900.000 chips ed è così riuscito a tenere a bada Jan Hajek, secondo con 731.000, e Jacek Pustula, terzo con 710.000. Promossi, tra gli altri, anche gli italiani Andre Balla, che ha imbustato 502.000 chips, e Vito Labarile, autore di una prova da 385.000 chips.

Questo il count dei migliori:

1. LAKHDAR BENAMARA – 913.000

2. JAN HAJEK – 731.000

3. JACEK PUSTULA – 710.000

4. Janja – 679.000

5. YEHONATAN BEHOR – 660.000

6. AYDOG – 656.000

7. NADAV HAIM JACOBS – 653.000

8. Eddie Bravo – 640.000

9. ZERO – 630.000

10. MARIUS BOGDAN SAPLACAN – 620.000

Per tutti gli aggiornamenti sull’Euro Poker Million, del King’s Casino & Resort di Rozvadov, restate sintonizzati con la nostra home.

