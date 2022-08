Poker live, MPP 2022: Isaia e Ricci volano nel Day1A del $2.200 Warm Up, bene Tantillo

Poker live, Cipro – Italia protagonista al Mediterranean Poker Party. L’ottimo Alessio Isaia ha chiuso infatti nei Top Ten del Day1A, insieme ad Andrea Ricci, dell’evento Warm Up. Promosso anche Fausto Tantillo.

Poker live: Isaia ancora “hot” al Mediterranean Poker Party

Buone nuove dal Mediterranean Poker Party (MPP) di Cipro, dove Alessio Isaia, già runner up nell’Open, ha chiuso nei Top Ten del primo flight (182 entries) dell’evento Warm Up da 2.000 dollari di buy in e da ben 2 milioni di dollari in prize pool garantito.

Il 36enne talento piemontese ha accumulato uno stack da 458.000 chips che l’ha lanciato al sesto posto del count. Super prova pure per Andrea Ricci, settimo a fine giornata con 445.000.

Da segnalare il passaggio al Day2 dell’altro azzurro in gioco, Fausto Tantillo, promosso con 209.000 chips.

Questi i Top Ten del Day1A

1. Yuriy Zakharov – 871.000

2. Khodr Manana – 727.000

3. Selahaddin Bedir- 588.000

4. Alexander Tkatschew – 588.000

5. Soren Vohrs – 540.000

6. Alessio Isaia – 458.000

7. Andrea Ricci – 445.000

8. Vitaliy Kim – 435.000

9. Vladislav Ivanov – 408.000

10. Alexandre Vuilleumier – 385.000

Mediterranean Poker Party, partito il Day1B. Ci sono Maugini e Radicchi

Intanto è già startato il Day1B (230 le entries), in corso proprio in queste ore. Al momento, si sta giocando il 9° livello, sono 155 i player ancora dentro al Warm Up e tra questi ci sono anche gli azzurri Vittorio Maugini (75.000) e Andrea Radicchi (39.000).

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home.