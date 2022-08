Poker live, Mediterranean Poker Party di Cipro – Sui libri il secondo flight del $2.200 Warm Up. Promosso Marco Carravieri mentre sono finiti fuori Andrea Radicchi, Sandro Hauser e Vittorio Maugini.

Poker live: Carravieri bene a Cipro, l’azzurro vola al Day2 del Warm Up

Dopo gli ottimi Alessio Isaia e Andrea Ricci, entrambi protagonisti nel Day1A, anche Marco Carravieri ha centrato il pass per il Day2 nell’evento Warm Up, da 2.000 dollari di buy in e da ben 2 milioni di dollari in prize pool garantito, del Luxon Pay Poker Mediterranean Party (MPP) di Cipro.

Carravieri ha chiuso il secondo flight in 14esima posizione, su 39 left (258 le entries totali), grazie ad uno stack di tutto rispetto da 342.000 chips.

Niente da fare invece per gli altri italiani iscritti… Andrea Radicchi (foto sotto), Sandro Hauser e Vittorio Maugini sono, infatti, finiti tutti out durante i 18 livelli in programma.

I Top Ten del Day1B:

1. Pavel Plesuv – 980.000

2. Milos Skrbic – 974.000

3. Simon Higgins – 870.000

4. Denis Vitchenko – 822.000

5. Chady El Ojeil – 541.000

6. Erdal Gulseven – 530.000

7. Ihar Soika – 457.000

8. Denis Pisarev – 456.000

9. Andrey Litvinov – 435.000

10. Abdullah Alajmi – 421.000

MPP 2022, lunedì inizia il Main Event da $5 milioni

Intanto è già tutto pronto per lo start del torneo più atteso del Poker Mediterranean Party: il Main Event.

Il Day1A è fissato per lunedì 29 agosto alle ore 12:00 locali. Vi ricordiamo che in palio, con un buy in da 5.000 dollari, ci sarà un montepremi garantito di almeno 5 milioni di dollari.

