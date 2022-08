Euro Poker Million, Rozvadov – Sono 5 gli italiani che si sono guadagnati l’accesso al Final Day: Raffaele Zambo, Giorgio Montebelli, Alessio Colamasi, Alessio Liscia e Maradona Abaz. Segui la diretta streaming a carte scoperte su PIW!

Euro Poker Million: Zambo è devastante! Al Final Day anche Montebelli, Colamasi, Liscia e Abaz

Super Italia nel Day2 dell’EPM da 1.232.316 euro in prize pool. Sono stati 5, infatti, gli azzurri che sono arrivati al termine della giornata e si sono così guadagnati l’accesso al Final Day. Ma non solo, il migliore dei nostri, lo scatenatissimo Raffaele Zambo, si è preso la vetta del torneo, con appena 27 left, grazie ad uno stack mostruoso da quasi 25 milioni di chips.

E sono andati benissimo anche Giorgio Montebelli, Alessio Colamasi e Alessio Liscia, tutti tra i 5 ed i 6 milioni in chips. Un po’ più short Maradona Abaz, che con 1.975.000 resta comunque in piena corsa per un posto al sole:

Ecco, nel dettaglio, il count dei Top Ten e degli azzurri:

1. RAFFAELE ZAMBO – 24.425.000

2. Mackiaveli – 19.475.000

3. EUSEBIU NICOLAE JALBA – 15.150.000

4. KEKO – 11.550.000

5. TOMAS CHROBAK – 8.850.000

6. hbkdx – 7.175.000

7. INGO KLAUS PAULUS – 6.525.000

8. GIORGIO MONTEBELLI – 6.125.000

9. The Pharaoh – 6.100.000

10. MIHAI-DAN PISLARU – 5.950.000

12. ALESSIO COLOMASI – 5.450.000

14. ALESSIO LISCIA – 5.000.000

27. MARADONA ABAZ – 1.975.000

EPM, Bellini 3° nell’evento High Roller

E intanto è andato sui libri, con un deal alla pari tra Luis Manuel De Lima Do Nascimento e Karter Carlo, l’High Roller da 1.100 euro di buy in e da oltre 230.000 euro di montepremi (246 le entries totali).

Il portoghese ed il tedesco hanno scelto di non farsi male e di dividersi quindi il bottino, per 43.352 euro a testa, una volta eliminato l’italiano Giovanni Bellini che si è portato a casa un premio di consolazione da 25.048 euro.

Euro Poker Million, segui la diretta streaming a carte scoperte su PIW!

Non perderti la fase più avvincente del Final Table. Chi vincerà l’Euro Poker Million del King’s Casino & Resort di Rozvadov?

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home.