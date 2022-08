Poker live, MPP 2022: Tantillo, Stenavato, Giudice, Isaia, Savinelli e Modena nel Day1A del Main Event

Poker live, Mediterranean Poker Party di Cipro – E’ partito il Main Event da 5 milioni di euro in prize pool garantito. Quando si è appena entrati nel 6° livello del Day1A sono ben 6 gli italiani in gioco.

Poker live, il Main del Mediterranean Poker Party è “on”! L’Italia c’è con 6 player…

Finalmente è startato il Main Event, da 5.000 dollari di buy in e da 5 milioni di euro in prize pool garantito, del Luxon Pay Poker Mediterranean Party (MPP) di Cipro.

Pronti via e si sono presentati in 120 per giocare il Day1A anche se in questo momento, quando si è appena entrati nel 6° livello, sono già finiti out in 31. Restano in corsa i nostri Fausto Tantillo (Foto Sotto), volato subito a 285.000 chips, Luca Stenavato con 275.000, Giovanni Giudice con 240.000, Alessio Isaia con 105.000, Carlo Savinelli (Foto Copertina) con 100.000 e Italo Modena con 75.000.

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home.

MPP 2022, il Warm Up lo vince Karmatckii. Battuto in heads up Skrbic

Ed intanto è già stato archiviato l’evento Warm Up da 2.000 dollari di buy in e da ben 2 milioni di dollari in prize pool garantito.

Alla fine i 310.000 euro del bottino sono andati ad Arsenii Karmatckii. Il russo l’ha spuntata in heads up sul serbo Milos Skrbic, secondo per 190.000 dollari. Sul podio è salito anche l’uzbeko Aleksandr Pak, terzo classificato per 125.640 euro.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale dell’ultimo tavolo:

1. Arsenii Karmatckii – $310.000

2. Milos Skrbic – $190.000

3. Aleksandr Pak – $125.640

4. Artur Martirosian – $85.000

5. Dmitry Yurasov – $60.000

6. Dmitry Vitkind – $45.000

7. Sergey Baranski – $35.000

8. Aleksandr Kinzhalov – $25.000

9. Pavel Plesuv – $21.000