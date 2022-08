Euro Poker Million, Rozvadov – Che peccato! Giorgio Montebelli e Alessio Colamasi si sono arresi ad un passo dal traguardo. Alla fine i 162.500 euro del bottino sono andati al lituano Algirdas Saveikis.

Euro Poker Million: Montebelli e Colamasi beffati sul più bello

Epilogo in agrodolce all’EPM da 1.232.316 euro in prize pool. I nostri Giorgio Montebelli e Alessio Colamasi, infatti, hanno alzato bandiera bianca proprio sul più bello e così il titolo di campione, il trofeo ed i 162.500 euro del primo premio, sono andati allo scatenatissimo player lituano Algirdas Saveikis (Foto Copertina).

Poco male comunque per Giorgio e Alessio che si sono rispettivamente consolati con i 90.350 euro ed i 62.800 euro del secondo e terzo posto e con il ticket da ben 10.350 euro, riservato alle prime 12 posizioni, per il Main Event delle World Series of Poker (WSOP) Europe dell’ottobre prossimo in programma sempre al King’s Casino.

Ha chiuso invece 9°, per un premio da 12.100 euro, l’altro finalista azzurro Alessio Liscia.

Ecco, nel dettaglio, il pay out ufficiale dell’ultimo tavolo:

1. ALGIRDAS SAVEIKIS – €162.500

2. GIORGIO MONTEBELLI – €90.350

3. ALESSIO COLOMASI – €62.800

4. RAFFAELE ZAMBO – €45.450

5. AVIV DAVID HAYUN – €36.650

6. EUSEBIU NICOLAE JALBA – €29.300

7. Mackiaveli – €22.400

8. KEKO – €15.800

9. ALESSIO LISCIA – €12.100

Vi ricordiamo che poco prima del Final Table era stato eliminato Maradona Abaz, 14esimo per 8.055 euro.

