Poker live, Mediterranean Poker Party di Cipro – Si sta giocando il Day3 del Main Event e, quando è appena scattato il 22esimo livello (71 left), sono 2 gli azzurri ancora in corsa per la vittoria: Filippo Lazzaretto, che è nei Top Ten, e Riccardo Saraniero.

Poker live, MPP Main Event 2022: Lazzaretto subito “hot” nel Day3, c’è Saraniero

Partenza da urlo per un Filippo Lazzaretto caldissimo nel Day3 del Main Event, da 5.000 dollari di buy in e da 5 milioni di euro in prize pool garantito (1.006 le entries totali), del Luxon Pay Mediterranean Poker Party (MPP).

Il player veneto ha fin da subito macinato chips ed è, al momento, settimo nel count con uno stack da 2.750.000.

Resta dentro anche Riccardo Saraniero con quasi 250.000 chips mentre sono finiti tutti fuori, ma in the money, Dario Quattrucci ($13.750), Giuliano Boellis ($12.500), Edoardo Landi ($12.500), Michele D’Angelo ($11.250) e Andrea Ricci ($10.000).

Questi i migliori del Day3 (22° Livello di gioco – Blinds 15.000-30.000, Ante 30.000):

1. Daniel Thaller – 4.300.000

2. Sergey Bobrik – 4.200.000

3. James Harvey – 3.500.000

4. Dawid Smolka – 3.500.000

5. Sebastian Hoyos – 2.820.000

6. Koray Korkmaz – 2.800.000

7. Filippo Lazzaretto – 2.750.000

8. Steven Warburton – 2.700.000

9. Oleg Netaliev – 2.700.000

10. Natalia Nikitina – 2.500.000

MPP Main Event 2022: segui la diretta streaming del Day3

Vivi a pieno l’action del Main Event. Segui la diretta streaming e non perderti nemmeno un minuto di un avvincente Day3, per farlo ti basterà cliccare su play nel riquadro sotto… buon divertimento con il grande poker e forza azzurri.

Per tutte le news e gli aggiornamenti sui tornei del Mediterranean Poker Party di Cipro (Merit Royal Hotel & Casino di Kyrenia) restate sintonizzati con la nostra home.