Poker live, Mediterranean Poker Party di Cipro – C’è andato veramente vicino il nostro Andrea Ricci, impegnato nel Final Table dell’evento High Roller. L’azzurro ha chiuso terzo, dietro Alex Peffly ed un super Tony G.

Poker live, MPP High Roller 2022: Ricci si arrende a Tony G

Luxon Pay Mediterranean Poker Party (MPP), Cipro – Si è fermato proprio sul più bello Andrea Ricci (Foto Sotto), comunque protagonista in un torneo, l’High Roller da 10.400 dollari di buy in (149 le entries totali per un prize pool da ben 1.370.800 dollari), pieno di campionissimi.

Andrea è arrivato ad un passo dalla vittoria, quando erano rimasti in 3 a contendersi la gloria. Ed è stato proprio un fuoriclasse, l’arrogante ma sempre efficace Antanas ‘Tony G’ Guoga (Foto Copertina), a farlo “fuori” in un flip che l’ha fatto accomodare al terzo posto per un premio di consolazione da più di 140.000 dollari.

Ha incassato invece 257.500 dollari il pro lituano, andato a segno dopo aver siglato un deal quasi alla pari, durante l’heads up, con lo statunitense Alex Peffly, poi runner up per 247.500 dollari.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale di tutto il Final Table:

1. Tony G – $257.500*

2. Alex Peffly – $247.500*

3. Andrea Ricci – $140.800

4. Stephen Chidwick – $100.000

5. Danny Tang – $80.000

6. Kahle Burns – $65.000

*Deal

Triton Poker Series, partito l’Evento #1: Phua subito in testa, c’è Antonius e si vede…

Intanto, sempre in quel di Cipro, sono partite le Triton Poker Series. Pronti via e sono stati tanti i fenomeni del poker live che non hanno voluto mancare l’apputamento con il primo evento in programma: il No Limit Hold’em 8-Max da 25.000 dollari di buy in (131 le entries per 3.275.000 dollari di montepremi).

A fine giornata soltanto in 15 hanno passato il taglio, questi i migliori del count:

1. Paul Phua – 2.715.000

2. Seth Davies – 2.710.000

3. Danny Tang – 2.415.000

4. Patrik Antonius – 2.280.000

5. Kannapong Thanarattrakul – 1.855.000

6. Eric Worre – 1.825.000

7. Santi Jiang – 1.730.000

8. Artem Vezhenkov – 1.570.000

9. Fahredin Mustafov – 1.540.000

10. Selahaddin Bedir – 1.465.000

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui invece per dare uno sguardo al palinsesto completo delle Triton Poker Series di Cipro.