Triton Poker Series: Antonius batte cassa, suo il $25.000 No Limit Hold’em

Triton Poker Series, Cipro – E’ andato al “redivivo” Patrik Antonius l’Evento #1, il No Limit Hold’em 8 Handed da 25.000 dollari di buy in. Il finlandese l’ha spuntata su Fahredin Mustafov e Steve O’Dwyer.

Triton Poker Series, Patrik Antonius torna grande e vince l’Evento #1

Niente da fare per il chipleader del Day1 Paul Phua, eliminato clamorosamente in 16esima posizione ad inizio giornata. Alla fine l’Evento #1 delle Triton Poker Series di Cipro, il No Limit Hold’em 8 Handed da 25.000 dollari di buy in e da ben 3.275.000 dollari in prize pool (131 le entries totali, l’ha vinto Patrik Antonius.

Il fuoriclasse finnico, che sembra essere tornato nuovamente in “attività”, ha battuto in heads up il bulgaro Fahredin Mustafov, secondo per 557.000 dollari, e si è così portato a casa il bel trofeo delle series, il titolo di campione e, soprattutto, gli 825.000 dollari del bottino.

Sul podio è salito pure il pro irlandese Steve O’Dwyer, terzo per 362.000 dollari, mentre si è fermato un gradino sotto il player di Hong Kong Danny Tang, andato in the money per 300.000 dollari.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale degli 8 finalisti:

1 – Patrik Antonius, Finland – $825.000

2 – Fahredin Mustafov, Bulgaria – $557.000

3 – Steve O’Dwyer, Ireland – $362.000

4 – Danny Tang, Hong Kong – $300.000

5 – Ebony Kenny, USA – $240.500

6 – Viacheslav Buldygin, Russia – $190.500

7 – Kannapong Thanarattrakul, Thailand – $145.700

8 – Seth Davies, USA – $109.500

Partito anche l’Evento #2: comanda Viktor Kudinov, ottimo Fedor Holz

Intanto è già startato l’Evento #2, il No Limit Hold’em 6-Max da 30.000 dollari di buy in (123 gli ingressi per un montepremi da quasi 3,7 milioni di dollari).

Al termine di un avvincente Day1 soltanto in 17 si sono guadagnati il passaggio al Final Day. In testa c’è Viktor Kudinov, che ha chiuso con 3.590.000 chips. Seguono Malikeh Razavi con 3.515.000 ed il talento tedesco Fedor Holz con 3.250.000.

Ecco il chipcount generale:

1. Viktor Kudinov – 3.590.000

2. Malikeh Razavi – 3.515.000

3. Fedor Holz – 3.250.000

4. Wai Kin Yong – 1.955.000

5. Stephen Chidwick – 1.810.000

6. Ignacio Moron Chavero – 1.645.000

7. Alex Keating – 1.495.000

8. Kannapong Thanarattrakul – 1.400.000

9. Yuri Dzivelevski – 1.190.000

10. Pedro Garagnani – 1.060.000

11. Benjamin Tollerene – 965.000

12. Paul Phua – 680.000

13. Jason Koon – 630.000

14. Espen Joerstad – 370.000

15. Artur Martirosyan – 360.000

16. Nicolas Chouity – 355.000

17. Sam Greenwood – 345.000

Il Pay Out:

1 – $930.000

2 – $627.000

3 – $408.000

4 – $337.500

5 – $272.300

6 – $215.000

7 – $164.000

8 – $123.500

9 – $92.100

10-11 – $75.000

12-13 – $66.400

14-15 – $60.900

16-17 – $58.000

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui invece per dare uno sguardo al palinsesto completo delle Triton Poker Series di Cipro.