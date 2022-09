Triton Poker Series, Cipro – L’ha vinto Ben Tollerene, che ha battuto in heads up Yuri Dzivelevski, il $30.000 No Limit Hold’em 6–Handed. Intanto si sta giocando la fase decisiva dell’Evento #3, il $50.000 No Limit Hold’em 6–Handed. Segui la diretta streaming su PIW…

Triton Poker Series, a Tollerene il $30.000 NLH 6-Handed

Si è chiuso, con il trionfo di uno straripante Ben Tollerene, l’Evento #2: il No Limit Hold’em 6-Max da 30.000 dollari di buy in e da quasi 3,7 milioni di dollari in prize pool (123 gli ingressi totali).

L’ex star della red room, che anche live vanta un curriculum da paura con oltre 10 milioni di dollari in vincite, ha superato in heads up il compagno di deal Yuri Dzivelevski, secondo per 749.073 dollari, e si è cosi aggiudicato, oltre al trofeo del campione, una prima moneta da poco più di 800.000 dollari.

Sul podio, ma senza accordo, è salito anche il buon Stephen Chidwick, terzo per 408.000 dollari, mentre si è fermato ad un passo del Final Table il chipleader del Day1 Viktor Kudinov, andato comunque in the money per 164.000 dollari.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale del torneo:

1 – Ben Tollerene, USA – $807.927*

2 – Yuri Dzivelevski, Brazil – $749.073*

3 – Stephen Chidwick, UK – $408.000

4 – Alex Keating, USA – $337.500

5 – Fedor Holz, Germany – $272.300

6 – Ignacio Moron Chavero, Spain – $215.000

7 – Viktor Kudinov, Russia – $164.000

8 – Wai Kin Yong, Malaysia – $123.500

9 – Sam Greenwood, Canada – $92.100

10 – Kannapong Thanarattrakul, Thailand – $75.000

11 – Razavi Melika, Iran – $75.000

12 – Jason Koon, USA – $66.400

13 – Artur Martirosyan, Russia – $66.400

14 – Nicolas Chouity, Lebanon – $60.900

15 – Espen Jorstad, Norway – $60.900

16 – Pedro Garagnani, Brazil – $58.000

17 – Paul Phua, Malaysia – $58.000

*heads-up deal

$50.000 Six Handed nel vivo, segui la diretta streaming

Intanto è entrato nella fase più “hot” pure l’Evento #3, il No Limit Hold’em 6–Handed da 50.000 dollari di buy in. Vivi a pieno l’action, segui la diretta streaming su PIW.

