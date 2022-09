Triton Poker Series, Cipro – Alla fine il $50.000 No Limit Hold’em 6–Handed l’ha vinto Pieter Aerts. Sconfitto in heads up Sam Grafton mentre hanno chiuso rispettivamente quarto e settimo Ben Tollerene e Fedor Holz.

Triton Poker Series: Aerts batte tutti nel $50.000 NLH 6-Handed

E’ andato sui libri anche l’Evento n.3, il No Limit Hold’em 6–Handed da 50.000 dollari di buy in (117 le entries per quasi 3,7 milioni di dollari in prize pool), delle Triton Poker Series di Cipro.

Al termine di un avvincente Final Day l’ha spuntata Pieter Aerts (Foto Copertina), che si è cosi assicurato il bottino, davvero niente male, da 1.472.000 dollari. Il belga si è imposto in heads up sull’inglese Sam Grafton, a cui è andato il secondo premio da 994.500 dollari.

Sul podio è salito pure il tailandese Kannapong Thanarattrakul, terzo per 646.500. Si è fermato invece un gradino sotto il pro statunitense Ben Tollerene, già vincitore dell’Evento #2. Settimo posto per il fenomeno tedesco Fedor Holz (Foto Sotto), che aveva dominato durante la fase bolla del torneo.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale del torneo:

1 – Pieter Aerts, Belgium – $1,472,000

2 – Sam Grafton, UK – $994,500

3 – Kannapong Thanarattrakul, Thailand – $646,500

4 – Ben Tollerene, USA – $535,000

5 – Matthias Eibinger, Austria – $431,800

6 – Isaac Haxton, USA – $340,300

7 – Fedor Holz, Germany – $260,300

8 – Punnat Punsi, Thailand – $196,000

9 – Jason Koon, USA – $146,000

10 – Paul Phua, Malaysia – $120,000

11 – Philip Nagy, USA – $105,300

12 – Alexey Borovkov, Russia – $105,300

13 – Linus Loeliger, Switzerland – $105,300

14 – Webster Lim, Malaysia – $96,500

15 – Sean Perry, USA – $96,500

16 – Ben Heath, UK – $92,000

17 – Espen Jorstad, Norway – $92,000

