Triton Poker Series, Cipro – E’ andato al pro australiano Kahle Burns il $75.000 No Limit Hold’em 8–Handed. Intanto è già partito l’Evento #6, il $200.000 No Limit Hold’em Coin Rivet Invitational. Segui la diretta streaming a carte scoperte su PIW.

Triton Poker Series: Kahle Burns da urlo, suo l’Evento #5

Archiviato anche l’Evento #5, il No Limit Hold’em 8-Handed da 75.000 dollari di buy in e da ben 6,6 milioni di dollari in prize pool (88 entries totali), delle Triton Poker Series di Cipro.

Al termine di una vera e propria cavalcata trionfale, è stato il grande Kahle Burns ad aggiudicarsi il trofeo del campione e, soprattutto, gli oltre 1,7 milioni di dollari del bottino. L’australiano, che in carriera vanta vincite per 13 milioni di dollari, l’ha spuntata sul talento canadese Sam Greenwood, runner up per 1,2 milioni di dollari.

Sul podio è finito anche il britannico Seth Davies, andato a premio per 815.000 dollari, mentre si è fermato sul più bello il brasiliano, di Curitiba, Yuri Martins Dzivielevski.

Questo, nel dettaglio, il pay out completo e ufficiale del torneo:

1 – Kahle Burns, Australia – $1,730,000

2 – Sam Greenwood, Canada – $1,210,000

3 – Seth Davies, UK – $815,000

4 – Yuri Dzivielevski, Brazil – $630,000

5 – Talal Shakerchi, UK – $510,000

6 – Linus Loeliger, Switzerland – $400,000

7 – Artem Vezhenkov, Russia – $315,000

8 – Santhost Suvarna, India – $245,000

9 – Jonathan Jaffe, USA – $185,000

10 – Bruno Volkmann, Brazil – $145,000

11 – Pedro Garagnani, Brazil – $145,000

12 – Michael Soyza, Malaysia – $135,000

13 – Laszlo Bujtas, Hungary – $135,000

Partito il $200.000 NLH Coin Rivet Invitational. Segui la diretta su PIW!

E qualche ora fa, con esattezza alle ore 4 PM locali, è startato pure l’Evento #6, il No Limit Hold’em Coin Rivet Invitational da 200.000 dollari di buy in.

Vivi a pieno l’action! Segui la diretta streaming, a carte scoperte, su PIW. Per farlo, ti basterà cliccare su play nel riquadro sotto… buon divertimento con il grande poker!

