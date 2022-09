Poker live: Serra e Pannulo al Day2 dei German Poker Days

Poker live, Rozvadov – Buone nuove dai German Poker Days, in corso di svolgimento nella splendida struttura del King’s Casino & Resort. Tra i player qualificati al Day2 ci sono, infatti, anche gli italiani Luca Serra e Pasquale Pannulo.

Poker live, German Poker Days 2022: Serra e Pannulo protagonisti nel Day1C

Si sono giocati i primi 3 flight dei German Poker Days da 199 euro di buy in e da 300.000 euro in prize pool garantito.

In tutto sono state già ben 779 le entries, in attesa degli altri 3 flight, con 79 player unici che sono riusciti a conquistare il pass per il Day2 ed un piazzamento nella zona premi. Tra questi ci sono anche gli azzurri Luca Serra e Pasquale Pannulo, entrambi qualificati attraverso il Day1C.

Luca è passato con 839.000 chips mentre Pasquale ha accumulato più di 350.000 chips.

In testa c’è l’israeliano ‘The Bigger’

Il più bravo di tutti è stato però l’israeliano ‘The Bigger’, che al termine di un terzo flight da urlo ha chiuso con un monster stack da oltre 2,3 milioni di chips. Alle sue spalle troviamo i due tedeschi Denny Skoda, con 1.921.000, e Ralf Lutz Taube, chipleader del Day1B con 1.685.000

Questo, nel dettaglio, il count dei migliori nei primi 3 Day1:

1. ‘The Bigger’ – 2.311.000

2. DENNY SKODA – 1.921.000

3. RALF LUTZ TAUBE – 1.685.000

4. DETLEF DUEFFELS – 1.274.000

5. ‘Cipro04’ – 1.123.000

6. DMITRIJS KOZLOVSKIS – 1.026.000

7. RUBEN ALE MASCARENHAS TAVARES – 936.000

8. LUCA SERRA – 839.000

9. PETRU PROCA – 788.000

10. ‘eMKey’ – 739.000

Intanto sono già partiti il Day1D ed il Day1E. Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare un occhio allo schedule dei German Poker Days.