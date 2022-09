WSOP Europe 2022, in programma il €25.000 Platinum ed il €50.000 Diamond. Il Main partirà l’11 Novembre

WSOP Europe 2022 – Ci saranno anche 2 eventi High Roller a Rozvadov: il Platinum da 25.000 euro ed il Diamond da ben 50.000 euro. Il Main avrà invece un buy in da 10.300 euro e comincerà venerdì 11 novembre.

WSOP Europe 2022, a Rozvadov 2 High Roller da urlo

E’ oramai ufficiale il palinsesto delle World Series of Poker (WSOP) Europe che si giocherano a Rozvadov, nella splendida struttura del King’s Casino & Resort, dal 26 ottobre al 16 novembre.

In tutto saranno 15 gli eventi, che distribuiranno altrettanti braccialetti.

I più “importanti” verranno assegnati nei 2 tornei High Roller, il No Limit Hold’em Platinum da 25.000 euro di buy in (partenza il 7 novembre) ed il Diamond da 50.000 euro di buy in (partenza il 10 novembre), e naturalmente nel Main Event, da 10.300 euro di buy in, che prenderà il via venerdì 11 novembre 2022.

In palio ci saranno 12 milioni in prize pool garantiti

E qualche giorno fa il management delle WSOP Europe 2022 ha fatto sapere che è stato anche stanziato un malloppo da 12 milioni di euro per garantire un montepremi minimo in tutti gli eventi.

Per il Main è stato previsto un prize pool di almeno 5 milioni di euro.

Ecco, nel dettaglio, tutti gli eventi, con i rispettivi numeri, della manifestazione:

Per tutte le news e gli aggiornamenti sulle World Series of Poker Europe 2022 di Rozvadov restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per visitare la pagina ufficiale.