Triton Poker Series, Cipro – Brutte notizie dal Main Event, dove i nostri Mustapha Kanit e Dario Sammartino sono finiti fuori prima dello scoppio della bolla. Segui la diretta streaming, a carte scoperte, su PIW.

Triton Poker Series, Main Event: azzurri fuori dai giochi, oggi il Final Day

Niente in the money e, soprattutto, niente Final Day per Mustapha Kanit e Dario Sammartino nel Main Event da 100.000 dollari di buy in delle Triton Poker Series di Cipro. I 2 italiani sono purtroppo stati eliminati rispettivamente in 26esima e 29esima posizione.

Alla fine soltanto in 13, su quasi 100 ingressi totali, sono riusciti a resistere fino alla zona premi e garantirsi quindi il passaggio all’ultimo giorno del torneo. Il più bravo di tutti è stato Wiktor Malinowski, meglio conosciuto come ‘limitless’, che ha chiuso con più di 7 milioni di chips.

E’ andato alla grande anche Wayne Heung, al momento secondo con circa 4,8 milioni. Seguono, nell’ordine, Henrik Hecklen con 2.680.000, Artur Martirosian con 2.590.000 ed il player francese Gregore Auzoux con 1.330.000 chips.

Segui la diretta streaming su PIW

E proprio in questi minuti è partito l’ultimo atto del Main Event. Potete seguire tutta l’action, grazie alla diretta streaming, a carte scoperte, che trovate nel riquadro sotto. Per accedere alla visione vi basterà cliccare su play e… buon divertimento con il grande poker live!

Eibinger firma l’Evento #9, battuto in heads up Jaffe

Intanto è andato sui libri l’Evento #9, il No Limit Hold’em Turbo da 50.000 dollari di buy in e da 1,6 milioni di dollari in prize pool (32 entries), che ha registrato l’acuto di Matthias Eibinger.

L’austriaco ha superato nel “duello” decisivo il campione statunitense Jonathan Jaffe, runner up per 375.000 dollari, e si è così portato a casa il mitico trofeo targato Triton Poker Series e, cosa più importante, i 545.000 dollari del bottino.

Questo, nel dettaglio, il pay out completo e ufficiale:

1 – Matthias Eibinger, Austria – $545,000

2 – Jonathan Jaffe, USA – $375,000

3 – Mikita Badziakouski, Belarus – $245,000

4 – Phil Nagy, USA – $185,000

5 – Aleksejs Ponakovs, Latvia – $140,000

6 – Danny Tang, UK – $110,000

