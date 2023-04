Poker Live 11 aprile 2023. Vediamo gli ultimi aggiornamenti dai grandi eventi di poker live in giro per il mondo, e conclusi in questo periodo di pasqua. Iniziamo ovviamente dal torneo più importante, l’Irish Poker Open, per passare all’Euro Poker Million dal King’s Casino.

Poker Live 11 aprile 2023: vince il qualificato David Docherty

Si è concluso il torneo più antico del poker nel vecchio continente, il €1.050 Main Event Irish Poker Open che è andato ad un giocatore qualificato online, David Docherty, che a fronte di un investimento di 109 dollari ha vinto la prima moneta da 365.000 euro dopo aver battuto un Field da 2.490 giocatori, con il giocatore di casa, l’irlandese Declan Rice, ultimo ad arrendersi, e runner up per €228.700.

Approposito di irlandesi, dopo la vittoria di Steve O’Dwyer (uno dei giocatori più vincenti al mondo) lo scorso anno, un altra icona del poker irlandese si è messo in mostra sfiorando il successo, parliamo del veterano Andy Black che in carriera ha più di 5 milioni vinti, molto attivo da anni alle WSOP da cui arrivano quasi 2 dei 5 milioni di profitto, pur senza mai riuscire a vincere il braccialetto. Anche questa volta si è dovuto arrendere in 5° posizione.

FINAL TABLE MAIN EVENT IRISH POKER OPEN

1 David Docherty UK €365,000

2 Declan Rice Ireland €228,700

3 Panagiotis Mavritsakis Greece €161,500

4 Tom Waters UK €124,500

5 Andy Black Ireland €95,500

6 Eugeniu Barbaros Moldova €73,500

7 Carl Shaw UK €56,500

8 Henri Ojala Finland €43,500

Euro Poker Million, Leonardo Sabatino sfiora l’impresa

Si giocava anche al King’s di Rozvadov, in Repubblica Ceca (ovviamente), dove si è concluso il €490 Main Event Euro Poker Million che ha visto 2.285 iscritti per una prima monet5a da 141.350 euro (+ 12 ticket da 10.350 euro per il prossimo Main Event WSOPE 2023).

Avevamo tre italiani in corsa nell’ultimo capitolo di questo torneo. I primi a mollare sono Francesco Sanita e Maradona Abaz che escono rispettivamente al 15° e 14° posto, incassando lo stesso premio di €6.250. Procede invece la marcia di Leonardo Sabatino fino al 4° posto che vale un premio da €48.350. La vittoria alla fine va a Stefan Drusca, che supera il marocchino MED al testa a testa finale.

FINAL TABLE MAIN EVENT EURO POKER MILLION

1 Stefan Alexandru Drusca United Kingdom € 141.350

2 MED Morocco € 84.350

3 Alexandru Farcasanu Romania € 62.350

4 Leonardo Sabatino Italy € 48.350

5 Andrea Roner Switzerland € 40.350

6 Iulian Costel Strugaru Romania € 33.350

7 Igor Alexandre Fonseca Brito Portugal € 27.650

8 Vitezslav Pitr Czech Republic € 23.050

9 Aleksei Donets Russian Federation € 20.125