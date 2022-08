EPT Barcellona 2022 – Arrivano le prime parole, dopo la splendida vittoria nel Main Event, di Giuliano Bendinelli. Ecco cosa ha detto…

EPT Barcellona: Bendinelli, dal baratro alla gloria

“Non posso credere che sia accaduto. È il giorno più bello della mia vita! Sono senza parole e non penso che ci sarà mai un evento che mi renda più felice di questa vittoria“… sono queste le prime parole che il nostro Giuliano Bendinelli ha rilasciato, a PokerNews, subito dopo il clamoroso successo centrato nel Main Event, da 5.300 euro di buy in e da ben 11.125.900 euro in prize pool (2.994 le entries totali), dell’European Poker Tour di Barcellona.

Un trionfo che risulta ancora più straorinario se si pensa che Bendinelli era rimasto con appena un solo buio quando si era 6 left: “Incredibile, pensavo fosse finita. E’ stato un segno del destino. Sono orgoglioso di come ho giocato, ma ho anche vinto alcuni showdown, ovviamente, per essere qui. Per vincere serve un po’ di fortuna, come l’ultima mano con quads contro full house… è stato un mix tra abilità e fortuna.”

Ed a proposito di destino, il buon Giuliano ha voluto accanto a se, oltre i tanti amici che hanno tifato per tutto il Final Table, la sua mamma, a cui ha indirizzato subito dopo la fine della contesa un messaggio d’amore ed una decida speciale: “Ti voglio bene mamma, questa vittoria è per papà.”

A Bendinelli picca, titolo ed un bottino da 1.491.133 euro

Vi ricodiamo che il genovese, oltre al mitico trofeo targato PokerStars, si è portato a casa quasi 1,5 milioni di dollari.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale dell’ultimo tavolo dell’EPT Main Event 2022 di Barcellona:

1. Giuliano Bendinelli – €1.491.133*

2. Jimmy Guerrero – €1.250.337*

3. Neville Costa – €734.470

4. Fabiano Kovalski – €565.280

5. Patrik Jaros – €434.850

6. Kayhan Mokri – €334.480

7. Michael Pinto – €257.330

8. Scott Margereson – €198.000

*Heads-Up Deal

Per gli aggiornamenti e le news sul poker live restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare uno sguardo ai prossimi eventi dell’European Poker Tour.