EPT Barcellona 2022, gli ultimi squilli sono di Ferreira e O’Dwyer

EPT Barcellona 2022 – Sono andati rispettivamente a Rui Ferreira e Steve O’Dwyer gli ultimi 2 eventi: il €10.300 High Roller ed il €25.000 High Roller.

EPT Barcellona 2022: Ferreira vince il €10.300 High Roller dopo un deal a 3

Partiamo dal trionfo di Rui Ferreira nel torneo da 10.300 euro di buy in (530 le entries per un prize pool da quasi 5,2 milioni di euro). Il portoghese ha battuto in volata i compagni di deal, il tedesco Stefan Schillhabel e l’ungherese Laszlo Molnar, e si è portato a casa la mitica picca ed un premio da oltre 760.000 euro.

Ha chiuso invece al 53esimo posto, per un premio di consolazione da 21.900 euro, il nostro Dario Sammartino che era partito fortissimo nel Day2, volando tra i top 3. Hanno fatto meglio Andrea Ricci, 49esimo ma sempre per 21.900 euro, e Daniele Guidetti, 22simo per 38.350 euro.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale di tutto il Final Table:

1. Rui Ferreira – €767.750*

2. Stefan Schillhabel – €698.570*

3. Laszlo Molnar – €528.310*

4. Ehsan Amiri – €330.670

5. Daewoong Song – €254.380

6. Johannes Straver – €195.670

7. Kyriakos Papadopoulos – €150.530

8. Damian Salas – €115.780

9. Lander Lijo – €96.500

*Three-handed ICM deal

O’Dwyer chiude alla grande e firma il €25.000 High Roller

E passiamo al fuoriclasse Steve ‘MrTimCaum’ O’Dwyer che, senza nessun accordo, ha messo le mani nei 405.760 euro proposti dall’ultimo High Roller, quello da 25.000 euro (52 entries).

Il milionario irlandese, che però vive negli States, l’ha spuntata al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche gli altri 6 player premiati: Juan Pardo, Bruno Volkmann, Sergio Aido, Pablo Brito Silva, Eelis Parssinen ed il solito Erik Seidel.

Ecco il pay out:

1. Steve O’Dwyer – €405.760

2. Juan Pardo – €268.430

3. Bruno Volkmann – €181.040

4. Sergio Aido – €137.340

5. Pablo Brito Silva – €106.120

6. Eelis Parssinen – €84.280

7. Erik Seidel – €65.550

Per gli aggiornamenti e le news sul poker live restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare uno sguardo ai prossimi eventi dell’European Poker Tour.