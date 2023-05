EPT Montecarlo Main Event Day1A. Le cose si mettono bene per gli azzurri nel Principato di Monaco. Nel fine settimana arriva la vittoria di Federico Palo alla FPS Cup. 3 italiani arrivano al tavolo finale del High Roller FPS ed è iniziato anche il Main Event con un Nicola Grieco (in foto) scatenato, a prendersi le prime pagine dei giornali da chipleader assoluto!

France Poker Series: vittoria azzurra con Federico Palo

Picca azzurra al €550 FPS Cup con Federico Palo che si impone su un Field da 1.373 giocatori per un montepremi di 659.040 euro e una prima moneta da €86.635, la stessa cifra che va al runner up Nicolas Sebastien Tytgat con cui Palo decide di accordarsi per un deal alla pari. Da segnalare il 5° posto della pro spagnola Leo Margets.

FPS CUP

1 Federico Palo 86.635€ Italy

2 Nicolas Sebastien Tytgat 86.635€ France

3 David Jeyan Vinayagamoorthy 47.550€ Norway

4 Elias Fisz 36.570€ Netherlands

5 Leo Margets Perez 28.140€ Spain

6 Franck Bedrossian 21.650€ France

7 Laurent Lebar 16.650€ France

8 Christophe Monnin 12.810€ France

9 Vincent Lahalle 9.850€ France

Niente da fare per gli azzurri al €1,100 France Poker Series (FPS) Main Event, con gli italiani che escono tutti prima del tavolo finale vinto dal giapponese Daisuke Ogita per un premio da €307,160. Simone Demasi il migliore dei nostri al 12° posto per €18.210 mentre in 16° posizione arriva Alessio Di Cesare.

FPS Main Event

1 Daisuke Ogita Japan €307,160

2 Rubens Sellam France €191,940

3 Tomas Patka Austria €137,100

4 Anatoly Chen Russia €105,460

5 Quentin Laugt France €81,130

6 Stefan Dimitrov Bulgaria €62,410

7 Adel Rahou France €48,010

8 Maksym Mamon Switzerland €36,940

3 italiani in corsa al FPS High Roller

Siamo al tavolo finale da 7 giocatori del €2.200 High Roller France Poker Series dove l’Italia sogna in grande con ben 3 protagonisti su 7, anche se il chipleader è Sim Kok Wai che stacca tutti dall’alto di 8.6 milioni in chips. Il migliore degli azzurri è Marco Regonaschi con 4.8 milioni, poco meglio di Candido Cappiello mentre Paolo Boi parte un pò più indietro.

Niente da fare per Enrico Camosci che era stato uno dei protagonisti della prima giornata, ma che è l’ultimo eliminato al day 2, in 8° posizione per €48,920, e poco prima era toccato a Marco Lupino uscire al 10° posto per quasi 29K di premio.

SEAT & CHIPCOUNT FINAL TABLE FPS HIGH ROLLER

1 Yiannis Liperis Cyprus 7,850,000

2 Marco Regonaschi Italy 4,800,000

3 Weiran Pu China 5,175,000

4 Paolo Boi Italy 2,000,000

5 Candido Cappiello Italy 4,625,000

6 Walter Ripper Brazil 3,900,000

7 Sim Kok Wai Malaysia 8,650,000

EPT Montecarlo Main Event Day1A: Nicola Grieco super!

Il torneo più atteso è ovviamente il €5.300 Main Event che ha preso il via con un day1A da 363 iscritti e 104 di loro passano il taglio verso il day2. Il migliore in assoluto è Nicola Grieco che domina letteralmente con 325.000 chips, staccando tutti, ad iniziare dal norvegese David Vinayagamoorthy, 2° con 272K. Subito nelle prime posizioni Sam Greenwood che imbusta 232K buone per il 6° posto.

Tornando a Grieco, il palare pugliese ha un grande feeling con l’EPT Montecarlo e nel 2019 fu uno dei protagonisti al tavolo finale. Chi ha ancora più feeling e grandi ricordi legati a questo torneo (quando ancora era il gran final da 10K di buy-in della stagione European Poker Tour), ovvero Antonio Buonanno che entrò nella storia vincendo il Main Event a Montecarlo nel 2014. Anche lui è nella truppa di 8 italiani che sono passati al day2, e lo fa imbustando un ottimo stack di quasi 170K.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Nicola Grieco Italy 325,000 217

2 David Vinayagamoorthy Norway 272,000 181

3 Markkos Ladev Estonia 257,500 172

4 Josef Schusteritsch Austria 250,000 167

5 Vicente Delgado Spain 244,500 163

6 Sam Greenwood Canada 232,500 155

7 Arunas Sapitavicius Lithuania 228,500 152

8 Maduka Meragal Canada 227,000 151

9 Yanfeng Wang Hong Kong 222,500 148

10 Jacob Amsellem Israel 203,000 135

CHIPCOUNT AZZURRO

1 NICOLA GRIECO 325.000

13 ANTONIO BUONANNO 169.500

15 MARCELLO MINIUCCHI 163.000

45 ALESSANDRO RIGHETTI 104.000

53 RICCARDO GRANDE STEVENS 90.500

68 BARTOLOMEO-FULVIO TATO 73.500

86 FABRIZIO BENVENUTO 49.500

92 SALVATORE CAMARDA 41.500

EPT Montecarlo Main Event Day1A: in gioco anche il Super High Roller 100K

Il €100,000 EPT Monte Carlo Super High Roller è il torneo col buy-in più alto nel Principato, e in 37 hanno partecipato formando un prize pool da €3,589,740. Il campione sarà premiato con una prima moneta da €1,238,440. Al termine del day1 abbiamo 26 players left che si sono dati battaglia fino al raggiungimento del final table da 7 giocatori (a premio) che si disputerà lunedì. L’ultimo ad arrendersi nel day2 è stato Timothy Adams che chiude in 8° posizione.

La bolla non è ancora scoppiata (6 ITM) e il chipleader è Alex Kulev, davanti a Mikita Badziakouski e a Artur Martirosian. Insomma, tira vento dell’est in questo super high roller. Ancora in gioco Adrian Mateos, campione in carica di questo torneo, anche se alla giornata conclusiva sarà chiamato ad una rimonta, visto che è quello che parte più corto.

CHIPCOUNT SUPER HIGH ROLLER

1 Alex Kulev 2,085,000

2 Mikita Badziakouski 1,895,000

3 Artur Martirosian 1,810,000

4 Orpen Kisacikoglu 1,435,000

5 Ben Heath 755,000

6 Santhosh Suvarna 645,000

7 Adrian Mateos 625,000