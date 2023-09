EPT Barcellona 2023 vince Simon Wiciak. Va in archivio il Main Event spagnolo dell’European Poker Tour con la giusta vittoria del francese Simon Wiciak (in foto by Manuel Kovsca & Rational Intellectual Holdings ltd) che ha dominato il torneo principale fino a vincerlo. L’Italia chiude col botto vincendo la 5° picca grazie a Candido Cappiello al Deep Stack per 121K di premio!

EPT Barcellona 2023 vince Simon Wiciak: il tavolo finale

Siamo arrivati alla conclusione del €5.300 Main Event EPT Barcellona, vinto giustamente da Simon Wiciak che ha dominato il chipcount per 4 giorni di torneo, e anche il final table non ha fatto eccezione, permettendogli di conquistare l’ambita picca e la prima moneta da 1.134.375 euro, succedendo al nostro Giuliano Bendinelli che aveva vinto l’edizione del 2022.

Il francese fa un deal col brasiliano João Sydenstricker che chiude in 2° posizione per poco più di 1 milione di euro, poi completa il podio l’inglese Carl Shaw. C’era grande attesa per l’immortale Andre Akkari, 2° brasiliano in questo final table. Il poker pro, e ambassador di Pokerstars, ha chiuso ultimissimo nel chipcount per tre giorni di fila, ma non ha mai mollato, passando sempre il taglio fino al tavolo finale dove si è però fermato al 5° posto per quasi 400K di premio.

EPT Barcellona 2023 vince Simon Wiciak: payout final table

PAYOUT FINAL TABLE MAIN EVENT

1 Simon Wiciak France €1,134,375*

2 João Sydenstricker Brazil €1,048,550*

3 Carl Shaw United Kingdom €901,070*

4 Santiago Plante Canada €511,300

5 Andre Akkari Brazil €393,300

6 Ezequiel Waigel Argentina €302,500

Side Event: ancora Italia con Candido Cappiello al Deep Stack

Francesco Pilato sognava la prima moneta pesante da 910K al €10.300 High Roller, ma l’azzurro, dopo aver raggiunto il tavolo finale, è stato il primo eliminato all’atto conclusivo, con un 9° posto che vale 85.250 euro, eliminato con K-8 dal A-J di Ouassini Mansouri che non gli lascia scampo. Proprio il francese arriverà fino al heads up conclusivo ma perderà il testa a testa con Ka Kwan Lau, fortissimo giocatore online che si sta mettendo in mostra anche in tornei live.

FINALE €10.300 HIGH ROLLER

1 Ka Kwan Lau Hong Kong €910,400

2 Ouassini Mansouri France €568,750

3 Vladas Tamasauskas Lithuania €406,250

4 Eric Sfez France €312,550

5 Maher Nouira Tunisia €240,400

6 Alexandre Reard France €184,950

7 Aleksandr Shevliakov Russia €142,300

8 Toby Joyce Ireland €109,450

9 Francesco Pilato Italy 85.250€

Chiudiamo con il €2.200 Deep Stack che ci porta anche la 5° picchetta azzurra in questo EPT Barcellona che ci porta sempre bene. Non sarà arrivata la picca principale come lo scorso anno, ma 5 Side vinti dagli azzurri non sono pochi, anche perché Candido Cappiello, dopo aver sfiorato la vittoria già al €2.200 High Roller Estrellas ad inizio kermesse, ha chiuso col botto incassando la prima moneta da €121.700, battendo la concorrenza di 310 entries dopo aver superato Motokatsu Uhara nel testa a testa finale. A completare il podio un altro italiano, Alessandro Pichierri che porta a casa €54.350 grazie al 3° posto finale.

FINALE €2.200 DEEP STACK

1 CANDIDO CAPPIELLO 121.700€

2 MOTOKATSU UHARA 76.100€

3 ALESSANDRO PICHIERRI 54.350€

4 JON ANDER VALLINAS 41.800€

5 ANDREAS SAMUELSSON 32.150€

6 RODRIGO NOCEDA 24.750€

7 FRANK THOMAS LAGODICH 20.450€

8 HYUN SOP KIM 17.000€

9 LEI YU 14.200€

A chiudere veramente la kermesse di Barcellona c’è stato il €1.050 Last Chance Super Hyper Turbo e anche qui abbiamo da mettere in evidenza un player italiano, Filippo Lazzaretto, che continua il 3° posto per €14.950, in un torneo a cui hanno partecipato 104 giocatori, con vittoria di Jorge Enrique Ramella, per €19.450 incassati dopo un deal con Casey Kastle che chiude runner up, ma porta a casa qualche soldo in più di tutti (€20.440).

Noi vi diamo appuntamento al prossimo EPT che si giocherà per la prima volta a Cipro, dal 11 al 22 ottobre.