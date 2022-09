WPT Legends of Poker, composto il Final Table: in testa c’è Ray Qartomy

WPT 2022, Bell Gardens (California) – E’ stato appena ufficializzato il Final Table dell’evento ‘Legends of Poker’. Al vincitore andranno più di 570.000 dollari ed il diritto di sedersi al prossimo World Championship.

WPT Legends of Poker: Qartomy comanda il Final Table

E’ tutto pronto per l’ultimo atto del WPT Legends of Poker, da 5.250 dollari di buy in ($4.850 + $250 + $150) e da oltre 3,1 milioni di dollari in prize pool (642 le entries totali), di Bell Gardens.

Al termine di un combattutissimo Day3 è stato composto, infatti, l’ultimo tavolo da 6 player. A contendersi i 573.350 dollari del bottino saranno Ray Qartomy (Foto Copertina), al momento chipleader con 11 milioni di chips, Joshua Pollock, Matthew Wantman, Aaron Motoyama, Adam Hendrix e Lei Lei.

Questa, nel dettaglio, la situazione degli stack:

1. Ray Qartomy – 11.000.000

2. Joshua Pollock – 6.300.000

3. Matthew Wantman – 6.300.000

4. Aaron Motoyama – 4.525.000

5. Adam Hendrix – 1.575.000

6. Lei Lei – 1.300.000

Ecco invece il pay out ufficiale del Final Table:

1. $573.350

2. $380.000

3. $280.000

4. $207.000

5. $156.000

6. $119.000

Dal 2 settembre scatta il WPT Seminole Hard Rock Tampa

Una volta assegnato il titolo di campione dell’evento Legends of Poker di Bell Gardens (California), il World Poker Tour si sposterà al Seminole Hard Rock Hotel and Casino di Tampa (Florida) per una tappa che offrirà un garantito da 1 milione di dollari con un buy in di 3.500 dollari.

Poco dopo, a partire dal 15 settembre, toccherà al WPT Prime di Madrid mentre l’evento clou del circuito, il WPT World Championship at Wynn Las Vegas, è stato schedulato dal 12 al 18 dicembre 2022.

Per tutte le news e gli aggiornamenti sui tornei del WPT restate sintonizzati con la nostra home.