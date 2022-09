WPT Legends of Poker: Pollock batte Qartomy e vince i $573.350 del bottino

WPT 2022, Bell Gardens (California) – Se li è portati a casa uno scatenato Joshua Pollock i 573.350 dollari messi in palio nell’evento ‘Legends of Poker’.

WPT Legends of Poker: Pollock da urlo, Qartomy si ferma sul più bello

Archiviato il WPT Legends of Poker, da 5.250 dollari di buy in ($4.850 + $250 + $150) e da oltre 3,1 milioni di dollari in prize pool (642 le entries totali), di Bell Gardens.

Alla fine i 573.350 dollari del primo premio, il mitico trofeo del World Poker Tour ed il ticket per il prossimo Championship, sono andati ad un sorprendente Joshua Pollock che ha battutto nello scontro decisivo il chipleader d’inizio Final Table Ray Qartomy.

Sul podio è salito pure Matthew Wantman mentre ha chiuso quarto Aaron Motoyama. Ecco, nel dettaglio, il pay out ufficiale dell’ultimo tavolo:

1. Joshua Pollock – $573.350*

2. Ray Qartomy – $380.000

3. Matthew Wantman – $280.000

4. Aaron Motoyama – $207.000

5. Lei Lei – $156.000

6. Adam Hendrix – $119.000

*$10.400 seat WPT World Championship

World Poker Tour, startato l’evento di Tampa

Intanto è già partito il WPT Seminole Hard Rock di Tampa. Pronti via e sono state già ben 577 le entries nel primo flight, il Day1A, con 209 player unici che si sono poi guadagnati il pass per il Day2.

Tra i promossi ci sono il chipleader Michael Stashin, che ha accumulato più di 360.000 chips, un ottimo Michael Rossitto, secondo nel count con 352.500, ed il campionissimo Chance Kornuth, quinto con 334.500. Ma sono davvero tanti i vip che ritroveremo ai tavoli.

I Top Ten del Day1A:

1. Michael Stashin – 362.000

2. Michael Rossitto – 352.500

3. Loni Hui – 351.500

4. Jeremy Ausmus – 344.500

5. Chance Kornuth – 334.500

6. William Pappas – 326.500

7. Matthew Leecy – 326.000

8. Raminder Singh – 319.000

9. Jeremy Eyer – 312.500

10. Mukul Pahuja – 291.000

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui invece per dare uno sguardo al calendario ufficiale del World Poker Tour.