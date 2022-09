WPT (World Poker Tour) – Sono rimasti in 16 a contendersi gli oltre 600.000 dollari messi in palio nell’evento di Tampa. In testa c’è Fred Paradis, resiste James Calderaro.

Sta per entrare nella sua fase più calda il WPT Seminole Hard Rock, da 3.500 dollari di buy in e da oltre 3,7 milioni di dollari in prize pool (1.165 le entries totali), di Tampa.

Partirà tra qualche minuto, infatti, il Day4 del torneo con i 16 player rimasti a contendersi i 615.050 dollari del bottino ed il ticket d’ingresso per il prossimo WPT World Championship.

Al momento comanda lo scatenatissimo Fred Paradis che ha chiuso il Day3 con uno stack da quasi 7 milioni di chips. Lo insegue, da vicino, Seth Berger con 6.175.000 mentre un po’ più staccato troviamo Steven McKoy, terzo con 5.825.000.

E’ sempre in corsa, tra gli altri, il già campione WPT James Calderaro, 14esimo nel count con 1.425.000 chips.

I 2 tavoli rimasti in gioco:

1: Donnie Phan – 4,025,000 (54 bb)

2: James Mendoza – 4,775,000 (64 bb)

3: David Tuthill – 4,975,000 (66 bb)

4: Alejandro Funes – 1,150,000 (15 bb)

5: Brock Wilson – 5,075,000 (68 bb)

6: Scott Heiligman – 2,150,000 (29 bb)

7: Aaron Olshan – 2,100,000 (28 bb)

8: Steven McKoy – 5,825,000 (78 bb)

1: Kevin Ragusa – 4,050,000 (54 bb)

2: Dimitry Agrachov – 3,600,000 (48 bb)

3: Sam Laskowitz – 1,350,000 (18 bb)

4: Corey Wade – 2,825,000 (38 bb)

5: Bernie Wen – 1,550,000 (21 bb)

6: Fred Paradis – 6,975,000 (93 bb)

7: James Calderaro – 2,125,000 (28 bb)

8: Seth Berger – 5,275,000 (70 bb)

Ecco invece il pay out ufficiale del Final Table:

1. $615.050*

2. $410.000

3. $300.000

4. $226.000

5. $170.000

6. $130.000

*Ticket WPT World Championship in December

Prime Madrid, lo start è fissato per il 15 settembre

Intanto è già tutto pronto per il ritorno del World Poker Tour in Europa. Il 15 settembre comincerà il WPT Prime Madrid da 1.100 euro di buy in.

Questo il programma:

Day1A: 1 PM, September 15, Thursday

Day1B: 1 PM, September 16, Friday

Day1C: 1 PM, September 17, Saturday

Day1D Turbo: 7 PM, September 17, Saturday

Day 2: 1 PM, September 18, Sunday

Final Table: 1 PM, September 19, Monday

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui invece per dare uno sguardo al calendario ufficiale del WPT.