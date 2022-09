WPT (World Poker Tour) 2022 – Composto il Final Table dell’evento di Tampa. A contendersi la vittoria saranno Steven McKoy, Brock Wilson, Fred Paradis, David Tuthill, Corey Wade e Seth Berger.

WPT Seminole Hard Rock di Tampa, è tempo di Final Table

E’ tutto pronto per l’ultimo atto del World Poker Tour Seminole Hard Rock, da 3.500 dollari di buy in e da oltre 3,7 milioni di dollari in prize pool (1.165 le entries totali), di Tampa.

Con la fine del Day4 è stato infatti composto il Final Table che assegnerà i 615.050 dollari del bottino ed il ticket d’ingresso per il prossimo WPT World Championship. Al momento il più serio candidato alla vittoria è Steven McKoy, leader con 13.350.000 chips. Seguono l’ottimo Brock Wilson con 12.100.000 e Fred Paradis, terzo con 11.075.000.

Questo, nel dettaglio, il chipcount dei 6 left:

1. Steven McKoy – 13.350.000

2. Brock Wilson – 12.100.000

3. Fred Paradis – 11.075.000

4. David Tuthill – 9.850.000

5. Corey Wade – 6.550.000

6. Seth Berger – 5.025.000

Ecco invece il pay out:

1st: $615.050 (included WPT World Championship)

2nd: $410.000

3rd: $300.000

4th: $226.000

5th: $170.000

6th: $130.000

Il World Championship si giocherà a dicembre

Ed è ufficiale il WPT World Championship da ben 15 milioni di dollari in prize pool garantito (buy in da 10.400 dollari) si disputerà a dicembre nel Wynn di Las Vegas. Il management ha rilasciato le date, confermando che l’evento partirà il 12 per concludersi il 18.

I numeri:

Buyin: $10.400

Guarantee: $15.000.000

Play Down Dates: December 12 – 18

12 December- Day 1A

13 December – Day 1B

14 December – Day 1C

15 December – Day 2

16 December – Day 3

17 December – Day 4

18 December – Day 5

Final Table: December 20.

Entry: One Entry per fight.

Per tutte le news e gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui invece per dare uno sguardo al calendario ufficiale del WPT.