WPT, Corey Wade trionfa a Tampa. Giovedì parte il Prime di Madrid

WPT (World Poker Tour) 2022 – Super shot per Corey Wade, che si è preso l’evento di Tampa dopo aver siglato un deal a 3 con Fred Paradis e Brock Wilson. Intanto a Madrid è tutto pronto per il Prime che inizierà il 15 settembre.

WPT Seminole Hard Rock di Tampa: Wade on fire, battuti Paradis e Wilson

Niente da fare per il chipleader d’inizio Final Table Steven McKoy. Il player di Birmingham non è riuscito a ripetersi e si è così ritrovato out ad un passo dal podio.

Alla fine il World Poker Tour Seminole Hard Rock di Tampa (1.165 le entries totali per un montepremi da urlo da oltre 3,7 milioni di dollari) l’ha vinto l’americano di Cabot Corey Wade.

Wade ha superato in volata i compagni di deal Fred Paradis, runner up per 441.686 dollari, e Brock Wilson, terzo per 411.678 dollari, e si è portato a casa una moneta da 471.686 dollari oltre al ticket d’ingresso per partecipare allo straordinario WPT World Championship, da ben 15 milioni di dollari in prize pool garantito (buy in da 10.400 dollari), che si disputerà a dicembre nel Wynn di Las Vegas.

Questo, nel dettaglio, il pay out dell’ultimo tavolo:

1. Corey Wade – $471.686* + WPT World Championship in December

2. Fred Paradis – $441.686*

3. Brock Wilson – $411.678*

4. Steven McKoy – $226.000

5. Seth Berger – $170.000

6. David Tuthill – $130.000

*Deal

Il 15 settembre starta il Prime Madrid

Ed è già tutto pronto per il ritorno del World Poker Tour in Europa. Il 15 settembre comincerà, infatti, il WPT Prime di Madrid dal buy in di 1.100 euro.

Questo il programma:

Day1A: 1 PM, September 15, Thursday

Day1B: 1 PM, September 16, Friday

Day1C: 1 PM, September 17, Saturday

Day1D Turbo: 7 PM, September 17, Saturday

Day 2: 1 PM, September 18, Sunday

Final Table: 1 PM, September 19, Monday

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui invece per dare uno sguardo al calendario ufficiale del WPT.