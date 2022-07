WSOP Main Event 2022 – Sono state ben 1.245 le entries nel Day1B con 634 player unici, tra cui 7 azzurri, che sono riusciti ad arrivare a fine giornata.

WSOP Main Event 2022: Di Loreto, Briotti, Giordano, Rocci, Speranza, Drago e Suriano al Day2

E’ stato appena archiviato il secondo flight del Main Event No Limit Hold’em World Championship, da 10.000 dollari di buy in, delle World Series of Poker 2022 di Las Vegas.

In tutto sono 634, su ben 1.245 entries, i player che sono riusciti nell’impresa di staccare il pass per il Day2. Bene gli italiani, che in 7 hanno centrato l’obiettivo minimo.

Il migliore è stato Anthony Di Loreto che ha chiuso 244esimo nel count grazie ad uno stack da 91.000 chips. Alle sue spalle si sono fatti strada Tommaso Briotti con 70.200 (337esimo) ed Eugenio Giordano con 65.300 (364esimo). Completano il gruppo Andrea Rocci con 62.800 (376simo), Gianluca Speranza (Foto Copertina) con 55.100 (423simo), Leonardo Drago con 45.600 (485simo) e Davide Suriano con 36.600 chips (530esimo).

Il chipleader del Day1B è Patrick Hagenlocher

E passiamo ai più “bravi” del Day1B e, nel dettaglio, allo scatenato Patrick Hagenlocher. Lo statunitense, di Glendale, ha sbaragliato la concorrenza ed è volato in testa al count con oltre 330.000 chips. Ha provato a stargli dietro, fino alla fine, il tedesco Matthias Kribben che ha chiuso secondo con 268.100. Podio di giornata, con 254.100, anche per il francese Julien Loire mentre si è fermato un gradino più sotto, con poco più di 253.000 chips, l’altro americano Daniel Zogman.

Questi i Top Ten del secondo flight:

1. Patrick Hagenlocher – 332.800

2. Matthias Kribben – 268.100

3. Julien Loire – 254.100

4. Daniel Zogman – 253.100

5. Linglin Zeng – 239.900

6. Ognjen Sekularac – 223.200

7. Guilherme Garcia – 217.500

8. Paul Michaelis — 213.700

9. Caleb Henson – 213.000

10. Phuoc Nguyen- 205.000

WSOP Main Event 2022: adesso il Day1C, sono già 2.145 le entries

Intanto è già tutto pronto per il terzo flight del Main Event, delle World Series of Poker 2022 di Las Vegas, che starterà oggi alle ore 11:00 AM locali.

Al momento sono 2.145 le entries totali per un torneo che, secondo le previsioni, potrebbe battere ogni record di presenze. Per tutte le news e gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home.

Clicca qui invece, per dare uno sguardo al Palinsesto Completo delle WSOP 2022.