WSOP – L’italiano Jacopo Olivieri Achille ha appena vinto il “braccialetto” nell’Evento #4 dell’edizione online delle WSOP 2022.

Ottime news dall’edizione online delle WSOP 2022, che è appena iniziata su GGPoker. Nell’Evento #4 ($1.050 Bounty Deepstack No Limit Hold’em), infatti, è arrivato l’acuto dell’italiano, che a quanto pare risiede in Austria, Jacopo Olivieri Achille.

Jacopo, che nella poker room gioca con il nick ‘JESUSYAAZY’, ha superato la concorrenza di altri 985 giocatori e si è così assicurato i quasi 100.000 dollari del bottino.

L’ultimo ad arrendersi è stato il brasiliano Carlos ‘Wtfisthis’ Silva, runner up per 66.052 dollari, mentre è finito fuori dai giochi una volta salito sul podio l’altro player carioca Ake Mantovani, andato a premio per 42.363 dollari.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale del Final Table:

1. Jacopo ‘JESUSYAAZY’ Achille – $96.796

2. Carlos ‘Wtfisthis’ Silva – $66.052

3. Ake Mantovani – $42.363

4. Fang ‘nanafish’ Wang – $42.511

5. Danilo ‘Olag’ Gomes -$30.936

6. Bryan Paris -$17.944

7. DimarikSPB – $22.372

8. Paulo ‘Pokerggbras’ Goncalves -$14.381

9. Dodgetothemoon – $19.676

Per tutte le altre news e gli aggiornamenti sul poker online e live restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, se vuoi conoscere il palinsesto completo delle WSOP 2022 Online.