WSOPE 6 novembre 2023. Al King’s Casino di Rozvadov continuano le WSOP Europe. Non c’è gloria per gli italiani al Mini Main vinto dal greco Sokratis Linaras, ma gli azzurri potranno rifarsi al Colossus, sono ben 6 su 16 players left. Partito il 5K di PLO, niente da fare per Max Pescatori, passa ancora Dario Alioto (assieme a Di Persio e Montone).

WSOPE 6 novembre 2023: Mini Main alla greca

Non c’è gloria per gli azzurri al €1.350 Mini Main Event. Ci eravamo lasciati venerdì scorso con 8 italiani in corsa tra i 58 players left al day3, ma nessuno è riuscito a raggiungere il final table. Subito out Giovanni Petroni al 55° posto per €4.890 di premio, seguito da Fabio Peluso (51° per €5.700), Filippo Ragone (39°, €6.750), Luigi Shehadeh (30°, 8.075€), Michele Tocci (19°, €9.800), Zlatin Penev (18°, €9.800) ed Alberto Cigliano (17°, €12.025). L’ultimo a mollare è Elia Salerno che con A-Q non riesce a scoppiare il Q-Q di Sokratis Linaras che lo elimina al 12° posto per 25.275 euro di premio, oltre al ticket da 10.350€ per il Main Event WSOPE 2023.

Il giorno dopo sarà proprio il greco a portare a casa il braccialetto e la prima moneta da € 310,350 dopo aver battuto il norvegese Daniel Lehmann, runner up per €183,850 mentre a completare il podio abbiamo Jamel Ghizaoui. Il francese porta a casa un premio da €136,750.

FINALE MINI MAIN

1 Sokratis Linaras Greece € 310,350

2 Daniel Lehmann Norway € 183,850

3 Jamel Ghizaoui France € 136,750

4 Omar Eljach Sweden € 103,350

5 Bayar Saran Mongolia € 79,650

6 Georges Chehade Lebanon € 62,550

7 Aleksej Grenz Germany € 50,050

8 Francis Klar Germany € 40,195

Gli azzurri ci credono al Colossus

Si avvia alle fasi finali anche il €550 Colossus €1.500.000 GTD e tra i 16 players left che si giocano la prima moneta da €200.000, abbiamo ben 5 azzurri. La giornata domenicale riprendeva con 418 giocatori in corsa e tutti già a premio, con 49 italiani tra di loro. Dopo 12 ore rimangono in corsa appunto 16 players, con la bellezza di 5 italiani guidati da Ermanno di Nicola che con 8.2 milioni è dietro solo al tedesco Dennis Magro e al Kossovaro Xhavit Berisha.

Molto bene anche la prestazione di Gianluca Gallo che imbusta 7.9 milioni di gettoni buoni per la 5° posizione nel chipcount. Poco più indietro Elia Salerno che dopo l’ottima run al Mini Main, si porta a casa il secondo ITM consecutivo a queste WSOPE 2023. Ci saranno anche Alessandro Pedraroli e Angelo Marrone a difendere i colori azzurri, il primo in piena corsa con 3.3 milioni mentre per Marrone servirà una grande rimonta visto che ripartirà con 800K.

Oggi si riprenderà dal livello 100.000-200.000 big blind ante 200.000 e con tutti i giocatori che hanno assicurato un premio minimo da €9.200 e ai primi 14 classificati andranno anche i ticket da 10.350 euro per il Main Event WSOPE 2023.

TOP-10 CHIPCOUNT COLOSSUS

1 Dennis Magro Germany 10,000,000

2 Xhavit Berisha Kosovo 8,650,000

3 Ermanno Di Nicola Italy 8,275,000

4 Alain Saka Poland 8,150,000

5 Gianluca Gallo Italy 7,975,000

6 Julien Loire France 7,125,000

7 Cristian David Romania 6,300,000

8 Samuel Stranak Slovakia 4,800,000

9 Stefan Fabian Romania 4,475,000

10 Elia Salerno Italy 3,925,000

WSOPE 6 novembre 2023: a tutto PLO, è ancora show di Dario Alioto

Dopo aver chiuso al 2° posto nell’evento #4, il primo di PLO, Dario Alioto è ancora protagonista nella variante con le quattro carte, all’evento #6 €5.000 Pot Limit Omaha che ha richiamato 202 iscritti per un montepremi che ha quasi raddoppiato i 500K garantiti, arrivando a 911.525 euro. Il siciliano passa al day 2 come migliore dei nostri con 331.00 gettoni.

Passano anche Marco Di Persio (119.000) e Diego Montone (94.000) mentre non c’è niente da fare per Max Pescatori. Al termine della giornata il chipleader è un giocatore importante come Patrik Jaros che ha chiuso con quasi 1.4 milioni.

CHIPCOUNT PLO 5K

1 Patrik Jaros Czechia 1,399,000

2 Omar Eljach Sweden 914,000

3 Diana Volcovschi Portugal 904,000

4 Kasparas Klezys Lithuania 853,000

5 Wing Liu China 788,000

6 Jerry Odeen Sweden 783,000

7 Shawn Stroke United States 769,000

8 Alexi Skoulos Sweden 747,000

9 Michael Rodrigues Portugal 747,000

10 Bernd Gleissner Germany 670,000