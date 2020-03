Secondo resoconto sui tornei online. Niente da fare per 'Sera2407', il SuperSize Sunday l'ha vinto 'Botbot91'. Successo per 'Ul3nd1t' nel Big Monday dove ha chiuso secondo Mattia 'PROFULLTILT' Toscano. Deal tra 'deviscendere' e 'ilbuontempo' nel Daily Special.

Iniziamo dal Final Day del SuperSize Sunday (963 entries per oltre 86.000 euro di montepremi totale) che ha sancito la vittoria di 'Botbot91' per 14.735 euro di bottino. L'ultimo ad arrendersi è stato 'davecoast78', secondo per 10.834 euro, mentre qualche minuto prima era toccato a 'HeyChigs', terzo classificato per 8.225 euro.



Sono approdati all'ultimo tavolo anche 'card1llo87' (€5.894), 'Jison2' (€4.290), '6031980020547481' (€3.423), 'HippYcr4ck' (€2.557), 'klopp32' (€1.690) ed 'Ezech1ele2517' (€936). E' uscito invece in 33esima posizione il chipleader del Day1 'Sera2407' (€303).



E passiamo all'altro torneo targato iPoker, il Super Big Monday da 100 euro di buy in e da 20.250 euro di prize poll (225 entries), dove l'ha spuntata 'Ul3nd1t' (€4.394) su Mattia 'PROFULLTILT' Toscano (€3.119) ed 'Eugol93' (€2.359). Quarto posto per 'LoSplasho' (€1.772) che ha preceduto nel pay out 'pertugio7' (€1.215), 'heisemberg79' (€1.013), 'DANGEROUSs12' (€810), 'IoSonoDemente' (€608) e 'maximmore' (€405).



Chiudiamo con il solito The Big daily Special, da 109 euro di buy in (178 entries per 23.400 euro di montepremi), che stavolta si ha registrato il deal praticamente alla pari tra 'deviscendere' (€4.080) e 'ilbuontempo' (€4.215). I 2 hanno optato per l'accordo una volta finito fuori dai giochi 'Michelenizza' (€2.635).



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



SuperSize Sunday [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 963

Montepremi Totale: €86.670

Final Table Pay Out



Botbot91 - €14.735

davecoast78 - €10.834

HeyChigs - €8.225

card1llo87 - €5.894

Jison2 - €4.290

6031980020547481 - €3.423

HippYcr4ck - €2.557

klopp32 - €1.690

Ezech1ele2517 - €936



Super Big Monday [€12.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 225

Montepremi Totale: €20.250

Final Table Pay Out



Ul3nd1t - €4.394

Mattia 'PROFULLTILT' Toscano - €3.119

Eugol93 - €2.359

LoSplasho - €1.772

pertugio7 - €1.215

heisemberg79 - €1.013

DANGEROUSs12 - €810

IoSonoDemente - €608

maximmore - €405



The Big Daily Special [€18.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 178

Montepremi Totale: €23.400

Final Table Pay Out



deviscendere - €4.080*

ilbuontempo - €4.215*

Michelenizza - €2.635

ASARCOSiii - €1.989

Edyalex68 - €1.357

2James8 - €1.053

Grandeverdo - €819

dariokil6990 - €585

MyTim31sNow - €445



*Deal