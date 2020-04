E' tornato in action il grandissimo Alessio Isaia! Il talento di Roccabruna si è rivisto nel Main Event dello SCOOP 2020, con il nick 'zuccona1234', dove è nono nel chipcount di fine Day1.

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Iniziamo il nostro report proprio dal MAIN EVENT Progressive KO, da oltre 1 milione di euro di montepremi totale (4.756 entries con 250 euro di buy in), dove Alessio 'zuccona1234' Isaia ha chiuso il Day1 in nona posizione, con uno stack da 1.302.645 gettoni, dietro '4BetATC (1.369.643), 'Besuard' (1.408.371), 'anonymous1986' (1.432.459), 'macchiato66' (1.455.851), 'carlotta3691' (1.488.815), 'lahami934' (1.529.373), Ettore 'TERRORRAISE' Spataffi (1.870.517) e 'Montal92', chipleader con 1.965.207.



Si è già concluso invece il No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO da 50 euro di buy in e da 183.600 euro di prize pool (Evento #100). Al termine di una maratona da oltre 10 ore di gioco l'ha infatti spuntata 'Nappo260915', per 17.989 euro di bottino, sugli altri finalisti 'S0Y-GENIAL' (€12.513), 'inpossibol' (€7.385), 'lutopatico_ct' (€5.821), 'Adne551' (€3.146) e Mario 'suond89' Frittelli (€2.999).



E stanotte è andato a segno anche il buon Francesco 'piddu1989' D'Onofrio che si è assicurato più di 10.000 euro nell'Evento #101, il No Limit Hold'em SuperStack 8 Max da 10 euro di buy in (10.944 entries per 96.307 euro di montepremi), dopo aver siglato un accordo a 3 con 'ALEMONTA91' (€8.834) e 'alliass75' (€7.496).



Deal pure nel No Limit Hold'em 3 Stacks da 100 euro di buy in (Evento #103). 'PuffoGaspi86' (€15.884), 'lupampa' (€12.265) e 'n3v3rfold96' (€11.785) hanno deciso di spalmare i primi 3 premi una volta finiti fuori dai giochi 'jaAAcy' (€6.290) e il redivivo Dario 'dariobonzo' Nittolo (€4.414).



Successi netti, infine, per 'dodi8910' (€11.153) nel €50 No Limit Hold'em Sunday Saver Turbo 8 Max Progressive KO (Evento #105), 'MrDDKola' (€10.025) nel €30 No Limit Hold'em Deep Stack Progressive KO (Evento #99) e per 'Carbs94' (€7.447) nel €20 Sunday Supersonic (Evento #104).



Per tutti gli altri risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Dario 'dariobonzo' Nittolo



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-102: NL Hold'em MAIN EVENT Progressive KO [€500.000 GTD]

Buy in: €250

Entries: 4.756

Montepremi Totale: €1.070.100

Player Left: 498

TOP TEN Day1



1. Montal92 - 1.965.207

2. Ettore 'TERRORRAISE' Spataffi - 1.870.517

3. lahami934 - 1.529.373

4. carlotta3691 - 1.488.815

5. macchiato66 - 1.455.851

6. anonymous1986 - 1.432.459

7. Besuard - 1.408.371

8. 4BetATC - 1.369.643

9. Alessio 'zuccona1234' Isaia - 1.302.645

10. SAN255 - 1.297.440



SCOOP-100: NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 4.080

Montepremi Totale: €183.600

Final Table Pay Out



Nappo260915 - €17.989

S0Y-GENIAL - €12.513

inpossibol - €7.385

lutopatico_ct - €5.821

Adne551 - €3.146

Mario 'suond89' Frittelli - €2.999



SCOOP-103: NL Hold'em 3 Stacks [€70.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.372

Montepremi Totale: €123.480

Final Table Pay Out



PuffoGaspi86 - €15.884*

lupampa - €12.265*

n3v3rfold96 - €11.785*

jaAAcy - €6.290

Dario 'dariobonzo' Nittolo - €4.414

sabaudis78 - €3.098

Mi3sVanD3Roh3 - €2.174

zenda78 - €1.525

PRISCOPO - €1.071



*Deal



SCOOP-105: Sunday Saver Turbo 8 Max Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 2.148

Montepremi Totale: €96.660

Final Table Pay Out



dodi8910 - €11.153

frakkalagan - €7.422

RickyKaka'90 - €3.717

Michele 'smaikol93' Guerrini - €3.409

negranudaniel - €2.325

ChriSmalling - €1.974

Andrea 'andremonta92' Montanar - €1.204

RoTh13x - €1.593