Il Main Event dello SCOOP 2020 l'ha vinto Stefano 'frra87' Ferrara. Successi anche per Luigi D'Alterio nel Deep Stack 8 Max Progressive KO e per 'Frapazzo7', che ha superato in heads up Giovanni 'gioriz' Rizzo, nell'8 Max Deep Turbo. Ecco tutti i risultati...

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Ma partiamo ovviamente dal MAIN EVENT Progressive KO, da oltre 1 milione di euro in montepremi (4.756 entries con 250 euro di buy in), dove si è imposto Stefano 'frra87' Ferrara. Il napoletano ha battuto in volata il compagno di deal '83scorpions' (€69.499) e si è assicurato così un bottino complessivo da 95.754 euro tra moneta e taglie.



Sul podio è salito pure 'Biri07501' (€44.752) mentre si è fermato sul più bello 'ESCAVIVA' (€30.543) che nel pay out ha preceduto gli altri finalisti 'marchino96' (€24.221), 'trapano99' (€20.390), 'Loripr' (€13.277), 'L4loX94' (€11.274) e 'Jigen81' (€11.335).



E sempre in tarda nottata è arrivato l'acuto di Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio, per 10.236 euro di premio, nel No Limit Hold'em Deep Stack 8 Max Progressive KO da 50 euro di buy in (Evento #106). Non è andata male nemmeno a 'Frapazzo7' che ha incassato 11.848 euro, dopo aver superato in heads up il comunque ottimo Giovanni 'gioriz' Rizzo (€4.947), nel No Limit Hold'em 8 Max Deep Turbo da 100 euro di buy in (Evento #111)



Da segnalare, infine, i trionfi di 'licatese91' (€9.884) nel €50 No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO (Evento #107), 'PokerManzo92' (€7.597) nel €50 No Limit Hold'em Monday Saver Turbo Progressive KO (Evento #112), 'MaycolCasti' (€7.117) nel €5 No Limit Hold'em SuperStack (Evento #108), e di 'rumbahabana' (€6.700), dopo un accordo a 3 con 'TakeltEas1' (€6.024) e 'viKtorKing88' (€7.262), nel €30 No Limit Hold'em Turbo (Evento #110).



Restano invece ancora da assegnare i 9.642 euro messi in palio nell'Evento #109, il No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO da 100 euro di buy in e da 159.030 euro di prize pool (1.767 entries). Sono infatti 128 i player rimasti in corsa al termine di un Day1 che ha registrato l'allungo di Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni, al momento chipleader con 466.203 gettoni virtuali.



Per tutti gli altri risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio con Antonio Merone



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-102: NL Hold'em MAIN EVENT Progressive KO [€500.000 GTD]

Buy in: €250

Entries: 4.756

Montepremi Totale: €1.070.100

Final Table Pay Out



Stefano 'frra87' Ferrara - €95.754

83scorpions - €69.499*

Biri07501 - €44.752

ESCAVIVA - €30.543

marchino96 - €24.221

trapano99 - €20.390

Loripr - €13.277

L4loX94 - €11.274

Jigen81 - €11.335



SCOOP-106: NL Hold'em Deep Stack 8 Max Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 2.118

Montepremi Totale: €95.310

Final Table Pay Out



Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio - €10.236

framax56 - €7.840

S1mon3s - €4.103

lucianasantos78 - €3.148

JokeR86GR - €2.461

4sterlandBWS - €1.445

Margoth02 - €1.462

Th3_uNd3rDoG - €1.353



SCOOP-107: NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.819

Montepremi Totale: €81.855

Final Table Pay Out



licatese91 - €9.884

Andrea 'Jowy01' Papa - €5.619

KTP0KP - €3.641

0bifanculobi - €3.368

prof81 - €1.830

Andrea 'andryguen' Panarese - €1.558



SCOOP-111: NL Hold'em 8 Max Deep Turbo [€50.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 851

Montepremi Totale: €76.590

Final Table Pay Out



Frapazzo7 - €11.848

Giovanni 'gioriz' Rizzo - €4.947

AirSicily - €4.721

PakoBarba - €4.743

Suckkkkk - €1.849

gaspinolf6 - €1.167

alesssio90AA - €1.617

Leonardo 'LeoEle07' Mancuso - €927



SCOOP-112: Monday Saver Turbo Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.464

Montepremi Totale: €65.880

Final Table Pay Out



PokerManzo92 - €7.597

Capodoglio75 - €5.539

ienalina - €2.904

Unlook86 - €1.730

D4nteAl199 - €1.472

TAKUMA1985 - €954

Roberto 'CANABOT' Canali - €2.133

alliass75 - €425

majiko15 - €754



SCOOP-109: NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.767

Montepremi Totale: €159.030

Player Left: 128

TOP TEN Day1



1. Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni - 466.203

2. Magomarcello - 395.236

3. sgurch969 - 386.225

4. Alessandro 'ale779' Giordano - 342.698

5. vitainsalita - 336.378

6. 00Fantasy - 330.008

7. MatJoke - 329.069

8. FortuneStreet - 324.767

9. ilMago0810 - 311.225

10. Fabio1Buono - 292.080