Ancora Raffibiza! Il fuoriclasse calabrese si è preso anche l'Evento #215. Niente male nemmeno Dario 'Bonzo' Nittolo che si è concesso il bis nell'Evento #216.

"Niente, ci risiamo. Terzo Titolo by Raffibiza"... con queste parole un super Raffaele Sorrentino ha annunciato l'ennesimo successo nello Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020. Stavolta il dominatore del Championship di Monte Carlo si è imposto, per 8.249 euro di bottino, nell'Evento #215, il No Limit Hold'em Deep Turbo Progressive KO da 50 euro di buy in e da quasi 75.000 euro di montepremi totale (1.666 entries).



E nella tarda serata di ieri è andato a segno anche un grandissimo Dario 'Bonzo' Nittolo. Il talentuoso player napoletano, dopo aver vinto giovedì l'Evento #129, si è regalato il bis, per altri 5.837 euro, nel Pot Limit Omaha Turbo 6 Max Progressive KO da 100 euro di buy in (Evento #216), dove ha chiuso secondo Salvatore 'toreboxe80' Erittu (€3.609).



Si sono fermati invece sul più bello Mario 'MAGIpoker87' Magistro (€6.492), Andrea 'Andrewbull88' Buonocore (€7.848) e Mario 'coinflip21' Carrascon (€6.621). I primi 2 hanno perso i rispettivi heads up, contro 'raggio1' (€9.199) e 'Shadowkizz' (€14.081), negli Eventi #211 (€50 No Limit Hold'em Deep Stack 8 Max Progressive KO) e #212 (€100 No Limit Hold'em Progressive KO) mentre l'altro si è piazzato terzo, dietro 'deniro16587' (€11.066) e 'cammello123' (€12.566), nell'Evento #214 (€100 No Limit Hold'em 6 Max).



Successi, infine, per 'vele2010' (€2.899) nel €10 No Limit Hold'em ZOOM Hyper 3 Max Progressive KO (Evento #217) e per 'polpo891' (€6.478) e 'vitoloni' (€5.901), entrambi dopo un accordo, nel €5 No Limit Hold'em SuperStack 6 Max (Evento #213) e nel €25 No Limit Hold'em Spring Hyper 8 Max (Evento #218).



Dario 'dariobonzo' Nittolo



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-211: NL Hold'em Deep Stack 8 Max Progressive KO [€70.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 2.485

Montepremi Totale: €111.825

Final Table Pay Out



raggio1 - €9.199*

Mario 'MAGIpoker87' Magistro - €6.492*

HuckSeed71 - €5.930*

PaneLCasteL - €6.606*

SpippBaudo - €2.104

baresino93 - €2.847

RudiGarcia84 - €1.503

Yupos - €1.154



*Deal



SCOOP-212: NL Hold'em Progressive KO [€70.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.119

Montepremi Totale: €100.710

Final Table Pay Out



Shadowkizz - €14.081

Andrea 'Andrewbull88' Buonocore - €7.848

davide90ap4 - €6.227

bombetta71 - €3.979

anonymous1986 - €2.551

A.S. Covo - €2.164

LasV3gAAs - €1.103

alex21viola - €1.079

SeDeMa - €1.162



SCOOP-214: NL Hold'em 6 Max [€75.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.002

Montepremi Totale: €90.180

Final Table Pay Out



cammello123 - €12.566*

deniro16587 - €11.066*

Mario 'coinflip21' Carrascon - €6.621

manuciao70 - €4.553

Frapazzo7 - €3.131

Alessandro 'surini93' Surini - €2.153



*Deal



SCOOP-215: NL Hold'em Deep Turbo Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.666

Montepremi Totale: €74.970

Final Table Pay Out



Raffaele 'raffibiza' Sorrentino - €8.249

marya1940 - €5.900

alecosta87 - €3.059

squalltidus - €2.910

cribio10 - €1.730

Fake_Vdp - €1.903

sgurghen2 - €1.227

J.Mizu97 - €1.156

Manlio 'M.I.1980' Iemina - €795



SCOOP-216: PL Omaha Turbo 6 Max Progressive KO [€25.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 345

Montepremi Totale: €31.050

Final Table Pay Out



Dario 'dariobonzo' Nittolo - €5.837

Salvatore 'toreboxe80' Erittu - €3.609

SerretaKing2 - €1.700

messina92 - €1.573

Alessandro 'aleppp' Giannelli - €717

mr.raiser96 - €663