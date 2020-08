Sabato sera contrassegnato dall'exploit di 'AstralProfes' nel Night on Stars. E' andato a segno anche 'STEFANOPROoo' che si è preso il Need for Speed Turbo. Deal invece tra 'ehcrazybilo' e 'A.c.ghe' nell'Afternoon on Stars.

Ma iniziamo il nostro report dal NoS (195 entries per 17.550 euro di montepremi totale) dove 'AstralProfes' si è messo in tasca i 3.489 euro del bottino dopo aver battuto in heads up 'MikyForte92', secondo classificato per 2.584 euro. Sul podio è salito pure 'ubisor' (€1.914) mentre si sono fermati sul più bello 'pepeblu' (€1.418), 'weleven11' (€1.050), 'MangoHaze96' (€778), 'Ettore15865' (€576), 'BigGigi23' (€427) e 'WPTlm' (€316).



E passiamo al Need for Speed Turbo, da quasi 7.000 euro di prize pool, che ha registrato la zampata vincente di 'STEFANOPROoo'. Per lui è arrivata una moneta da 1.687 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'gabrielepat' (€1.260), 'Cincingnam' (€941), 'xk4mpfk3k5' (€703), 'TomMagician' (€525), 'peppeolin' (€392), 'apoxiomenos' (€293), 'nimanofredda' (€219) e 'Cicciottolona' (€197).



Si è chiuso invece con lo sprint decisivo piazzato da 'ehcrazybilo', sul compagno di deal 'A.c.ghe', il solito Afternoon on Stars (219 entries con 50 euro di buy in). I 2 si sono comunque divisi circa 1.600 euro a testa una volta eliminato il terzo incomodo 'Nico.Arge' (€1.054).



Night on Stars ad 'AstralProfes'



I numeri più importanti dei 3 tornei targati PS:



Night on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 195

Montepremi Totale: €17.550

Final Table Pay Out



AstralProfes - €3.489

MikyForte92 - €2.584

ubisor - €1.914

pepeblu - €1.418

weleven11 - €1.050

MangoHaze96 - €778

Ettore15865 - €576

BigGigi23 - €427

WPTlm - €316



Need for Speed Turbo [€5.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 77

Montepremi Totale: €6.930

Final Table Pay Out



STEFANOPROoo - €1.687

gabrielepat - €1.260

Cincingnam - €941

xk4mpfk3k5 - €703

TomMagician - €525

peppeolin - €392

apoxiomenos - €293

nimanofredda - €219

Cicciottolona - €197



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 219

Montepremi Totale: €9.855

Final Table Pay Out



ehcrazybilo - €1.667*

A.c.ghe - €1.675*

Nico.Arge - €1.054

Senzachiagnr - €782

yowatchmewin - €579

MeLLowYeLL0w - €429

PARCERA_18 - €318

headbig444 - €236

maxjack375 - €236



*Deal