Alla fine il Sunday Special l'ha vinto 'foldosoloperte'. A segno anche 'Suckkkkk' nel Night on Stars ed 'elestars' nel Need for Speed Turbo dove sono saliti sul podio Gabriele 'KingMAvE911' Re e Davide 'davidecalva' Calvaresi. Ecco il report...

Iniziamo, ovviamente, dal Sunday Special (926 entries per 83.340 euro di montepremi totale) che ha registrato il deludente Day2 del chipleader 'clablo106' che si è ritrovato fuori dai giochi in 12esima posizione per un premio da 673 euro. Niente da fare nemmeno per il buon Matteo 'TESTADIDONNA' Calzoni, decimo sempre per 673 euro, mentre è andato alla grandissima 'foldosoloperte', vincitore dei 13.028 euro del bottino al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, 'CapoDeiCani', runner up per 9.234 euro, e 'Mtt_Joker90', terzo classificato per 6.545 euro.



E passiamo al NoS (364 entries per 32.760 euro di prize pool) dove l'ha invece spuntata 'Suckkkkk', primo per quasi 6.000 euro di vincita, su 'wwwanteddd' (€4.387) e 'The Fiend844' (€3.216). Quarto posto per il regular Simone 'simopascu96' Pascucci (€2.357) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'aasino01' (€1.728), Alberto 'Everbrun1' Cigliano (€1.267), Matteo 'sgrillex' Sarais (€928), 'MISTERTOPIC' (€680) e 'gabrielepat' (€499).



Chiudiamo con il solito Need for Speed Turbo (125 entries per 11.250 euro di montepremi) contrassegnato stavolta dalla zampata di 'elestars' (€2.458) piazzata ai danni degli inseguitori 'Gabriele 'KingMAvE911' Re' (€1.823), Davide 'davidecalva' Calvaresi (€1.352), 'Bulgaro98' (€1.002), 'ciotolina548' (€743), Nikol 'barabbic' Babic (€551), Andrea 'ANDREXSORRE' Sorrentino (€409), 'Indignato94' (€303) e 'Romauro96' (€268).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



I numeri più importanti dei 3 tornei targati PS:



Sunday Special [€75.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 926

Montepremi Totale: €83.340

Final Table Pay Out



foldosoloperte - €13.028

CapoDeiCani - €9.234

Mtt_Joker90 - €6.545

sgheb - €4.640

raflio88 - €3.289

superviz74 - €2.331

IlTus - €1.652

Susy.G96 - €1.171

xxxT-Birdxxx - €830



Night on Stars [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 364

Montepremi Totale: €32.760

Final Table Pay Out



Suckkkkk - €5.986

wwwanteddd - €4.387

The Fiend844 - €3.216

Simone 'simopascu96' Pascucci - €2.357

aasino01 - €1.728

Alberto 'Everbrun1' Cigliano - €1.267

Matteo 'sgrillex' Sarais - €928

MISTERTOPIC - €680

gabrielepat - €499



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 125

Montepremi Totale: €11.250

Final Table Pay Out



elestars - €2.458

Gabriele 'KingMAvE911' Re - €1.823

Davide 'davidecalva' Calvaresi - €1.352

Bulgaro98 - €1.002

ciotolina548 - €743

Nikol 'barabbic' Babic - €551

Andrea 'ANDREXSORRE' Sorrentino - €409

Indignato94 - €303

Romauro96 - €268