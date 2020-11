Continuano i tornei dell'European Poker Tour Online. Si è concluso l'evento 9, l'8-Game vinto dal tedesco RaulGonzalez, e sono iniziati gli eventi 10 e 11. Al termine dei day 1 abbiamo Andrei “ragAAAila19” Boghean e Andreas “mrAndreeew” Berggren al comando dei rispettivi chipcount.

Ieri ci eravamo lasciati con i 5 players left, sui 51 che avevano pagato il buy-in da $5,200 per l'evento tecnicissimo di varianti, l'8-Game. In gioco c'era anche Dzmitry “Colisea” Urbanovich, grande esperto di mixed games, che però si ferma all'head up finale, battuto dal tedesco RaulGonzalez.

EPT Online 09: $5,200 8-Game, High Roller

1.“RaulGonzalez” Germany $100,050

2.Dzmitry “Colisea” Urbanovich Poland $65,524

3.Jens “Fresh_oO_D” Lakemeier Austria $42,913

4.Christian “Crisper” Pereira Argentina $28,105

5.Denis “aDrENalin710” Strebkov Russia $18,406

Si è concluso anche l'evento 8, $2,100 NLHE 8-Max da 244 iscritti con vittoria da $87,984 di Bert “girafganger7” Stevens sul greco Alexandros “Pwndidi” Theologis. Terza piazza a podio per Sam “Str8$$$Homey” Greenwood.

EPT Online 08: $2,100 NLHE, 8-Max

1.Bert “girafganger7” Stevens Belgium $87,984

2.Alexandros “Pwndidi” Theologis Greece $81,479

3.Sam “Str8$$$Homey” Greenwood Canada $55,913

4.“fkiw” Sweden $42,639

5.Audrius “Stakelis24” Stakelis Lithuania $32,516

6.“efkinis24” Lithuania $24,797

7.“Bogatur777” Ukraine $18,910

8.Thomas “WushuTM” Muehloecker Austria $14,421

9.“ArtHouse2011” Ireland $11,420

Dobbiamo fare un altro passo indietro all'evento 1 visto che dopo un doppio days off, abbiamo finalmente il vincitore, il norvegese DON JOHAN. 4° posto per Andrey "drupa-lucker" Chernokoz che aveva fatto già un podio col 3° posto all'evento #7 vinto da Smiljkovic.

EPT Online 01: $1,050 NLHE, 8-Max, Arena Championship

1.DON JOHAN Norway $356,769

2.smoothieg Canada $254,316

3.Daniel “Kihlström” Kihlström Sweden $181,285

4.Andrey “drupa-lucker” Chernokoz Russian Federation $129,226

5.Gustavo “MachadinhaRS” Rocha Brazil $92,117

6.Guilherme “Guizãoo_” Carmo Brazil $65,664

7.ImTheNuts1 Poland $46,808

8.Jeiko “JEIK0” Palma Panama $33,366

9.Audrius “Stakelis24” Stakelis Lithuania $23,784

Sono andati in scena anche altri due tornei col day 1, quindi ancora da finire. All'evento #10, il Super High Roller da $25,000 di buy-in abbiamo 81 giocatori al via, ma solo 9 players left che questa notte si sfideranno per gli oltre 2 milioni di dollari di montepremi. Ecco il chipcount.

CHIPCOUNT EPT Online 10: $25,000 NLHE, 8-Max, Super High Roller

1 Andrei “ragAAAila19” Boghean Romania 5,538,837

2 Christian “WATnlos” Rudolph Austria 2,794,731

3 Eelis “EEE27” Pärssinen Finland 2,368,588

4 Joao “Naza114” Vieira Portugal 2,297,306

5 Artur “mararthur1” Martirosian Russia 2,102,161

6 Benjamin “bencb789” Rolle Austria 1,854,998

7 David “MonkeyBausss” Laka Spain 1,263,703

8 Juan “Malaka$tyle” Pardo Spain 1,083,843

9 Jamie “jamienixon90” Nixon United Kingdom 945,832

Molto più "popolare" l'evento 11 da $1,050 di buy-in, il Deep Stacks 8-Max che ha visto 636 iscritti. Ci sono ancora 79 players left. Al comando c'è Andreas “mrAndreeew” Berggren, seguito dal primo dei due lituani in top-5, Rob “batoelrob” Hollink.

CHIPCOUNT EPT Online 11: $1,050 NLHE, 8-Max, Deep Stacks

1 Andreas “mrAndreeew” Berggren Sweden 8,422,617

2 Rob “batoelrob” Hollink Lithuania 5,058,473

3 SoulRead93 Romania 4,995,887

4 JackRipperJr Denmark 4,122,033

5 Genyss13 Lithuania 3,838,175

6 T0X16- Austria 3,803,878

7 Akira “Clutch Hero” Ohyama China 3,747,856

8 baaadshaaa Canada 3,600,723

9 Ivan “zufo16” Zufic Croatia 3,497,406

10 Peter “pitabread189” Chien Canada 3,351,706

Nella notte di venerdì, oltre alla conclusione dei due tornei sopra citati, inizieranno anche EPT Online 12: $1,050 NLHE, 6-Max ed EPT Online 13: $10,300 6+ Hold'em, 6-Max, High Roller. Il Main Event con 5 milioni garantiti è in programma per domenica.

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.