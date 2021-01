Vediamo come sono andati i tornei Winter Series di PokerStars degli ultimi 2 giorni. Nel periodo di Epifania sono Salvatore "totosara_93" Saracino, kristal1302 e Salento2009 ad esultare. Tombolaro2 al comando del chipcount dopo il day1 del Main Event.

Vediamo cosa è successo negli ultimi 2 giorni di Winter Series su PokerStars che non si sono fermate durante l'epifania. Riprendiamo dai tornei di martedì 5 gennaio e dall'evento #63, il DeepStack vinto da Salvatore ‘totosara_93’ Saracino al quale vanno €9.704 dopo il deal con crive87. Sul podio anche Michele ‘smaikol93’ Guerrini. Per totosara_93 è il 2° titolo alle Winter Series dopo il successo all'evento #28.

Winter Series #63 - DeepStack €40.000

Buy-in: €30

Entries: 2972

Montepremi Totale: €80.244,00

1- totosara_93

2- crive87

3- smaikol93

4- briansk9

5- PATAPATA520

6- mahlzeitinLA

7- Diepoz

8- DinoBernalda

9- Romolaccius

All'evento #64 partecipano in 12.013 per un prizepool da €108.117. La vittoria va a Rasputin1204 che incassa €5.645 + €2.536 di taglie, battendo genge86 all'head up finale.

Winter Series #64 - Classic 10 €30.000

Buy-in: €10

Entries: 12013

Montepremi Totale: €108.117,00

1- Rasputin1204

2- genge86

3- irmix90

4- Br0ns3di

5- wLaCeCy8783

6- Corona20271

7- Jekka84

8- HANSEN9549

9- Warriors10520

Passiamo all'evento #65 dove partecipano 1.460 giocatori per un prizepool di €131.400. Il colpo grosso lo fa diannina18 che incassa un totale di 14.145 euro tra prima moneta e taglie. Runner up il regular 1/3ATEAM al quale vanno 7.378 euro.

Winter Series #65 - 8-Max Progresive KO €60.000

Buy-in: €100

Entries: 1460

Montepremi Totale: €131.400,00

1- diannina18

2- 1/3ATEAM

3- jbraccio

4- GiorgioMarco

5- SHARK141091

6- 85RICH85

7- merxxx91

8- umberfetish

9- eliotorto92

Il torneo dal buy-in più popolare da €5, l'evento #66, attira 6.792 giocatori per un prizepool che supera il garantito di 20K, arrivando a €30.564. La vittoria da €4.132 va a Gianlusp92 che batte random77598.

Winter Series #66 - Winter Micro Turbo KO €20.000

Buy-in: €5

Entries: 6792

Montepremi Totale: €30.564,00

1- Gianlusp92

2- random77598

3- FraCar89

4- 19TheSaint84

5- Leoni7887

6- PikyBlinder

7- Vlad98817

8- VERILUI

9- zioleofiat

All'evento #67 abbiamo 651 giocatori e un montepremi da €58.590. La parte grossa la porta a casa JIMMOR88 che incassa €9.564. Al final table fa capolino anche Donato “whitediabolic” De Bonis in 8° posizione.

Winter Series #67 - Winter Turbo Deep €30.000

Buy-in: €100

Entries: 651

Montepremi Totale: €58.590,00

1- JIMMOR88

2- russins14

3- ROSSBOOMBOOM

4- MoChuisle7

5- gluka84

6- Pepitostars

7- hagakhan

8- whitediabolic

9- sgheb

L'ultimo torneo del 5 gennaio è stato l'evento #68 con 2.160 iscritti e un montepremi da €47.520. La vittoria va a RenatoBelli che incassa €2.872 + €1.175 di taglie. Il runner up è Delmoooo. Final table anche per l'amico di PIW Francesco 'cicofdl70' Lorenzini che chiude in 8° posizione, poco dietro a Andrea “thecogo” Cogo che ritroviamo al 6° posto.

Winter Series #68 - The Hyper Winter €20.000

Buy-in: €25

Entries: 2160

Montepremi Totale: €47.520,00

1- RenatoBelli

2- Delmoooo

3- Giangi503

4- Pupillo17

5- babyyoshi99

6- thecogo

7- ArSeNjco

8- cicofdl70

9- FRECCIA_6666

Passiamo ai tornei del 6 gennaio e iniziamo dall'evento #69 da 2.448 iscritti e un montepremi che raggiunge i €110.160. Ad esultare è kristal1302 al quale vanno in tutto 10.531 euro dopo un deal con Maledetto83, Pach58 e 3lpistol3ro.

Winter Series #69 - Epic Fania DeepStack €50.000

Buy-in: €50

Entries: 2248

Montepremi Totale: €110.160,00

1- kristal1302

2- Maledetto83

3- Pach58

4- 3lpistol3ro

5- marcovolponi

6- Crescohs

7- Jani192

8- acquasanta79

9- F-35A

Valanga di iscritti (9.385) all'evento #70, il più popolare da €10 di Buy-in con un prizepool da €84.465 e un primo premio da 11.065 che va a Salento2009 che batte D64P al quale vanno €7.880.

Winter Series #70 - Epic Fania Classic 10 €50.000

Buy-in: €10

Entries: 9385

Montepremi Totale: €84.465,00

1- Salento2009

2- D64P

3- ancoranoi54

4- cuntactor

5- mucca1109

6- 124570

7- pstalin

8- bule80

9- HEEGO

Si è giocato anche il day1 del Epic Fania Main Event che attira 1.504 giocatori, 76 dei quali ancora in gioco. Il prizepool è di €135,360. Al comando del chipcount troviamo tombolaro2 con quasi 3 milioni in chips, davanti a PROPRI0LUI. In top-10 c'è anche Mario 'MAGIpoker87' Magistro e appena fuori dalla top-10 troviamo anche Raffaele 'raffa_N5' Francese 12° e Alessandro 'alesiena17' Siena 15°.

Winter Series #71 - Epic Fania MAIN €100.000

Buy-in: €100

Entries: 1504

Montepremi Totale: €135,360,00

TOP CHIPCOUNT

1- tombolaro2 2.902K

2- PROPRI0LUI 2.586K

3- spera91 2.474K

4- ilcamion607 2.292K

5- Teorema64 2.142K

6- ANSU-FATI96 2.079K

7- MAGIpoker87 2.025K

8- birucci 2.020K

9- LAPO362 2.002K

All'evento #72 abbiamo 1.759 iscritti che hanno pagato il buy-in di €30 producendo un prizepool di €47.493. La vittoria è di ALEDA8990 che incassa €6.852 battendo edos3199 all' head up finale.

Winter Series #72 - Epic Fania Turbo €40.000

Buy-in: €30

Entries: 1759

Montepremi Totale: €47.493,00

1- ALEDA8990

2- edos3199

3- OminoCALLme

4- haze92AA

5- J.THEODOR93

6- Zerafolo

7- boston3939

8- KKSandokan73

9- raschione

Passiamo all'evento #73 vinto da LayLa 1710 che mette in fila un Field da 717 giocatori che hanno prodotto un prizepool da €64.530. Al vincitore vanno €4.468 di prima moneta + €3.614 di taglie. Il runner up è ENIGMISTAFUL.

Winter Series #73 - Epic Fania Deep-Turbo €50.000

Buy-in: €100

Entries: 717

Montepremi Totale: €64.530,00

1- LayLa 1710

2- ENIGMISTAFUL

3- giovy621

4- zioermejo

5- Giangi503

6- VentoDallEst

7- cortez290387

8- tisciali

9- YLL4

L'ultimo torneo Winter Series del giorno è stato l'evento #74 con 1.673 iscritti e un montepremi da €36.806. La vittoria va a teamzeus94 che incassa €2.274 + €1.382. Il 2° posizione c'è pablos66.

Winter Series #74 - Epic Fania Hyper Winter €20.000

Buy-in: €25

Entries: 1673

Montepremi Totale: €36.806,00

1- teamzeus94

2- pablos66

3- LUKYUSER100K

4- CARVENEZIA1

5- animatore208

6- ChETiMBoTTA

7- MeLLowYeLL0w

8- 0.SPIRIT.0

9- LIBERO75

Chiudiamo col Need For Speed vinto da Ettore “pro-fumato87” Esposito che ha la meglio su un Field di 111 giocatori che non ha superato il garantito da 10K. Pro-fumato87 ha vinto €2.311 dopo aver avuto la meglio su un altro nick noto, quello di Alberto “Everbrun1” Cigliano al quale vanno €1.711. Tavolo finale anche per dugao81, Domenico 'scellone9477' Gala e Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 111

Montepremi Totale: €10.000,00

1- pro-fumato87

2- Everbrun1

3- domenlan

4- prinelatn

5- _CRISTAL93_

6- dugao81

7- scellone9477

8- 127.0.0.x

9- Gaza Sparta9