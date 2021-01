Torniamo a parlare di tornei di poker online e di Conor '1_conor_b_1' Beresford che secondo la classifica stilata da Pocketfives è il Poker player online of the year.

Un annata difficile sotto il piano del poker live, ma trionfale per l'online, almeno per Conor '1_conor_b_1' Beresford, incoronato Poker player online of the year 2020. Dopo aver parlato del miglior torneista online in Italia (leggi qui) e il migliore nei sit&go nel 2020 (leggi qui), oggi vediamo anche i migliori negli mtt online a livello mondiale.

L'anno di Beresford è iniziato a gennaio col secondo posto nel GGPoker $ 2.020 2020 Series Championship per $611.134 di vincita. A marzo quando ha vinto il POWERFEST Event # 8 di partypoker per $70,588 e alla fine dello stesso mese ha vinto anche il PokerStars High Rollers Week Kickoff Event ($ 5,200 NLHE) per altri $180,438.

Vittoria importante da $378,205 anche al High Rollers 32 $5,200 8-Max Main Event e $239,652 dal High Rollers 39 $10,300 NLHE. Ad aprile Beresford ha continuano a macinare col successo al GGPoker GSS # 162-HR per $74.066 e a maggio ha vinto il PokerStars Spring Championship of Online Poker nell'Event 32-H $530 NLHE per $85,959.

E' arrivata anche la vittoria al PokerStars World Championship of Online Poker per $162,674, arrivando così ad accumulare oltre 14,7 milioni di dollari vinti in carriera. Connor ha così staccato nettamente anche il 2° classificato, Brunno 'bbotteon' Botteon, il brasiliano che a sua volta ha avuto un 2020 strepitoso col secondo posto nella tappa internazionale del Main Event delle World Series of Poker 2020 che gli è valso $1.062.723, runner up anche al evento WSOP $ 25.000 Heads Up NLHE su GGPoker per $622.300 e ha fatto tavolo finale anche al WSOP $25.000 NLHE Poker Players Championship dove si è piazzato al sesto posto per altri $388.837.

Ecco la top-10 dei migliori torneisti online del 2020 e il relativo punteggio secondo la classifica stilata da Pocketfives:

1 Conor '1_conor_b_1' Beresford 29804

2 Brunno 'bbotteon' Botteon 25730

3 Ivan 'zufo16' Zufic 23773

4 lena900' 22918

5 Yuri 'Yuri Martins' Dzivielevski 20411

6 Maksim 'MAMOHT_T' Mamonov 20355

7 Bruno 'brunovolks' Volkmann 20281

8 Rui 'RuiBouquet' Bouquet 19356

9 Bert 'girafganger7' Stevens 19166

10 Mike 'SirWatts' Watson 19159