Vediamo come si sono conclusi i day2 dei domenicali più importanti dei circuiti di poker online .it. La vittoria più ricca è quella di Cifalino91 che vince l'Explosive Sunday PKO. Successi anche per demos94 e ImBack.

Iniziamo dal day2 che ha concluso l'Explosive Sunday PKO di iPoker al quale alla fine hanno partecipato in 746 per un montepremi da €67.140. La vittoria va a cifalino911 che tra taglie e prima moneta incassa più di 9.500 euro. Cifalino911 dovrebbe essere Cifalino91 su PokerStars, autore di un 5° posto anche al Night On Stars ieri (leggi qui) per quasi 7K di premio visto che ha fatto parte di un deal a 5 giocatori.

Explosive Sunday PKO €70.000

Buy-in: €100

Entries: 563

Montepremi Totale: €60.030,00

1- Cifalino91

2- massiassi

3- tischicchio

4- DonHege

5- pamela69

6- Fleming

7- cello9393

8- Cesterinho

9- DallealDea

Si è concluso anche il Super Sunday di People’s Poker che riprendeva con 71 left e alla fine la vittoria è andata a demos94 che ha incassato più di 4.590 euro di prima moneta, battendo Yes1KnewIT all'heads up finale. Completa il podio mazinga992.

Super Sunday €20.000

Buy-in: €100

Entries: 236

Montepremi Totale: €21.004,00

1- demos94

2- Yes1KnewIT

3- mazinga992

4- Byppotto17

5- CARLETTOTISNAPPA

6- Cheerfullkeen

7- annamgabol1

8- oramorph

9- Rahana97

Al GTD FINALE di Lottomatica si riprendeva con 61 giocatori. La vittoria se la aggiudica ImBack al quale vanno 3.830 euro mentre il runner-up è Ciotbumbum che incassa 3.090 euro circa. Sul podio anche AndrewT1 per quasi €2.300 di premio.

GTD FINALE €20.000

Buy-in: €100

Entries: 224

Montepremi Totale: €20.160,00

1- ImBack

2- Ciotbumbum

3- AndrewT1

4- readolf

5- Lea252

6- ferrixleo

7- mastamm44

8- lafede98

9- Nicola96