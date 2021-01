Continuano le IPO Online Series su 888poker e ieri sono andati in scena il 6 MAX Event e il suo torneo a buy-in più popolare, il 6 Max Mini Event. Ancora una vittoria importante per ManInBlackk.

Continuano i tornei delle IPO Online Series su 888poker e giovedì è andato in scena il 6 MAX Event che ha richiamato 107 giocatori che hanno pagato il buy-in da €55 generando un prizepool da €6.750. 18 giocatori a premio (ITM) e vittoria da €1.663 del regular ManInBlackk che spesso su questa room (e non solo) fa il bello e cattivo tempo. Per esempio ManInBlackk appena domenica scorsa andava a vincere anche il Sunday Warm Up su Pokerstars (leggi qui). Il runner up è 1llu51on15t al quale vanno €1.187 mentre Trentapancio chiude terzo per €848. Final table per SIGARO69 che già ieri al Super Deepstack aveva sfiorato il tavolo finale con un 11° posto (leggi qui).

IPO Online Series 6 MAX Event €5.000

Buy-in: €55

Entries: 107

Montepremi Totale: €6.750,00

1- ManInBlackk

2- 1llu51on15t

3- Trentapancio

4- gabbiani

5- gioakkino17

6- Albertoc0

7- SimoneMau89

8- Lollo2204

9- SIGARO69

E' andato in scena come di consueto anche il torneo minore, il 6 Max Mini Event da €12 di buy-in e un prizepool da €4.158 grazie ai 268 iscritti, messi tutti in fila dal vincitore, amelietto, che batte giniki all'heads up finale. Completa il podio Zibbibbo98. Da segnalare anche la grande nottata di Lollo2204 che dopo l'8° posto al torneo Main, chiude 5° anche al Mini.

IPO Online Series 6 MAX Mini Event €2.500

Buy-in: €55

Entries: 268

Montepremi Totale: €4.158,00

1- amelietto

2- giniki

3- Zibbibbo98

4- sbragrasso13

5- Lollo2204

6- FRECCIAROSSA

7- marechiaro17

8- Samp19

9- Tommycane15