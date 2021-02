Ricco lunedì su PokerStars dove si dovevano completare i domenicali delle MicroMillions (vittorie per TomMers_1997 e Dario ‘GoldenHint’ Dimaggio) che sono continuate anche con i nuovi eventi e con vittorie eccellenti come quelle di SMERALDA06 e dark side798. Nella programmazione normale grande colpo dell'amico di PIW, William "LICANTROPOn1" Olivieri che vince il Night On Stars.

Iniziamo subito dai tornei domenicali delle MicroMillions che avevano in programma il day2. All'evento #3, il GigaStack KO, si riprendeva con 343 players left e si arriva fino alla mattina per avere la vittoria di TomMers_1997 che si merita il premio da 16.379 euro totali dopo questa maratona, e dopo un deal a 6 giocatori. Tra i protagonisti del deal quello che incassa la moneta più ricca (escluse le taglie), da più di 10K, è andveabat, e nel gruppo ritroviamo anche il regular I_owned_u_87 (leggi i suoi risultati principali). Chiude al 14° posto il chipleader a fine day1, Calypso_Boys199.

MicroMillions #3 GigaStack KO €150.000

Buy-in: €50

Entries: 5007

Montepremi Totale: €225.315,00

1- TomMers_1997

2- nafte

3- TIBRASOLICU

4- andveabat

5- I_owned_u_87

6- ISABOO'21

7- siriachiado7

8- mirabile

9- polipetta88

C'era da completare anche l'evento #5, il Super High-Roller KO 8-Max, e anche qui abbiamo visto un deal a 4 giocatori che premia Dario ‘GoldenHint’ Dimaggio come vincitore del torneo e anche del premio maggiore (12.565 euro totali). Fanno parte del deal anche Kyra819, Izanagi27 e EMAD_0518.

MicroMillions #5 Super High-Roller KO €150.000

Buy-in: €100

Entries: 1953

Montepremi Totale: €175.770,00

1- GoldenHint

2- Kyra819

3- Izanagi27

4- MAD_0518

5- Fumagalli61

6- T@Aristotele@

7- vice_airlines

8- Mattiacicci

9- Cruelplace84

Le MicroMillions sono poi continuate con l'evento #9, il 777 Early Start che richiama 3.187 giocatori (Buy in di €7,77). La vittoria vale €3.053 e va a ciccioooo845 davanti a 0Prof e --L0wCOst--.

Grande ressa anche all'evento #10 con 6.955 iscritti arrivato a €31.297 di prizepool. La vittoria va a milliano98 che incassa €1.787 + ®1.050 di taglie. Il runner up è IL_Diablo86.

All'evento #11 le cose si fanno serie con un montepremi che sfiora i 60K. Partecipano in 6.663 ed è coco301269 a metterli tutti in fila e ad incassare €5.575 dopo un deal a 3 con Mima8387 (che incassa di più, €6.366) e Bit789.

MicroMillions #11 Classic 10 €40.000

Buy-in: €10

Entries: 6653

Montepremi Totale: €59.967,00

1- coco301269

2- Mima8387

3- Bit789

4- trivella37

5- NipTuck01

6- AK CALL88

7- danilcri

8- omar00079

9- ilmarchese89

L'evento #12, il Daily Main, era l'evento col buy-in più alto, €20, e ha richiamato 2.984 giocatori per un prizepool di €53.712. La vittoria va a SMERALDA06, giocatore che in passato ci ha abituato a grandi colpi (leggi qui) e che lunedì notte incassa €3.168 di prima moneta + €2.423 di taglie. Il runner up è Hooligan889.

MicroMillions #12 Daily Main €30.000

Buy-in: €20

Entries: 2984

Montepremi Totale: €53.712,00

1- SMERALDA06

2- Hooligan889

3- trio shot33

4- Fasenki

5- babi7978

6- checkraise000

7- R3allyL0st

8- elmamba24

9- CrazyDream72

All'evento #13 abbiamo 2.289 iscritti e un prizepool da €31.023. La fetta grossa da €4.350 va a dark side798 che migliora il proprio rendimento in questo inizio di 2021 (ne parlavamo ieri al 2° posto nella classifica dei migliori torneisti, leggi qui). 2° posto per un altro nickname noto, Guido 'POGGIAIOLO' Pieraccini. Bravo anche l'amico di PIW, Pasquale '1paco72' Plevano, che chiude in 8° posizione.

MicroMillions #13 Huge Stack €20.000

Buy-in: €15

Entries: 2289

Montepremi Totale: €31.023,00

1- dark side798

2- POGGIAIOLO

3- G.Fabris95

4- TodoEnLaCara

5- 1_EK_TOR_8

6- ludovica2020

7- kangux

8- 1paco72

9- farfalla888

Gli ultimi 2 eventi MicroMillions del lunedì sono stati l'evento #14, ennesimo torneo chiuso con un deal, questa volta tra il vincitore C.Bulfaro88 (al quale vanno €2.541) e il runner-up tommaso29386 che hanno chiuso davanti a un field da 2.182 giocatori per quasi 20K di premio. L'altro è stato l'evento #15, il Turbo che attira 2.355 giocatori per un prizepool da più di 10K. La vittoria va a glen20085.

Oggi lungo report perché su PokerStars è andata in scena anche la normale programmazione quotidiana della settimana, ad iniziare dall'Afternoon on Stars da 273 iscritti e prizepool da €12.285. La vittoria è di acekey88 che incassa €2.223 battendo IL..MAGGO all'heads up finale.

Afternoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 273

Montepremi Totale: €12.285,00

1- acekey88

2- IL..MAGGO

3- 75charlie75

4- thegramos

5- DBR79

6- Fasa1973

7- gmgmg

8- MasterPapiJr

9- L'UomoCheFu

Il Night on Stars era il piatto forte e viene vinto da un altro amico di PIW, William "LICANTROPOn1" Olivieri che incassa €9.278 dopo un deal con Bestshowcz al quale vanno €7.860. Non è il primo colpo di LICANTROPOn1 che ha già vinto in passato anche lo stesso NoS (leggi qui i suoi migliori risultati). Noi gli facciamo i complimenti e siamo sempre contenti quando vince un giocatore noto nella nostra comunità di PokerItaliaWeb.

Night on Stars €50.000

Buy-in: €100

Entries: 636

Montepremi Totale: €57.240,00

1- LICANTROPOn1

2- Bestshowcz

3- maxjacopo

4- _DEN_755

5- PikyBlinder

6- JMoreno97

7- MyT1m3isNow

8- TopDogg2.0

9- T-palleggio

Chiudiamo come sempre con Need For Speed che richiama 152 giocatori per un prizepool da €13.680 e dove abbiamo un altra vittoria importante dopo un altro deal, quella di Simone 'simopascu96' Pascucci che incassa €2.285 dopo l'accordo con KiroiSenko e AnsuFati02.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 152

Montepremi Totale: €13.680,00

1- simopascu96

2- KiroiSenko

3- AnsuFati02

4- SoSimo007

5- dinamopinz38

6- sentieri75

7- DEDOPIU

8- pro-fumato87

9- BATISTUTA253